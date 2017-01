”Så kan vårt beteende styras smartare”

Konsumentminister Per Bolund (MP) är positiv till att använda nudgings­perspektiv i åtgärder inom sitt departement, skriver författarna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | NUDGING

Det finns stor potential för Sveriges förvaltning att använda sig av nudging.

Det sista man vill när man rullas in en operationssal är att kirurgen gör ett misstag. Ändå beror hälften av de komplikationer som sker på den mänskliga faktorn, ofta genom trötthet eller stress. För att minimera detta utformade WHO en checklista att gå igenom vid varje operation. Den innefattade de enkla snarare än svåra delarna av operationen, som att räkna instrument efteråt så inget blivit kvar. Resultatet blev att komplikationerna minskade med hela 36 procent och dödsfallen ungefär lika mycket (Haynes med flera, 2009).

Arbetet med checklistan är ett exempel på nudging, där man applicerar beteendevetenskapliga insikter på verkliga beslutssituationer för att påverka beteenden. Ibland stämmer nämligen inte målsättningar och beteenden överens. Till exempel äter vi mer eller motionerar mindre än planerat. Nudging kan hjälpa oss att leva upp till fler ambitioner. En äkta nudge bevarar även all valfrihet och bygger aldrig på regleringar eller ekonomiska incitament.

Annons X

Tillämpningen av nudging världen över ökar stadigt. I offentlig sektor är den största satsningen Behavioural Insights Team, startat av David Camerons konservativa regering 2010. Det har följts av initiativ från kristdemokraterna i Tyskland, Obamaadministrationen i USA, likväl som Danmark, Kanada och Indien med flera. Nudging bidrar till att offentlig sektor kan uppnå mål utan att använda tvingande lagstiftning eller dyr subventionering, vilket inte alltid är önskvärt.

Exempelvis omformulerade det brittiska skatteverket en betalningspåminnelse för inbetalning av skatt. De som var sena med att betala fick läsa att de flesta som bor i samma område redan betalat skatt. Resultatet blev extra inbetalningar på 200 miljoner pund. I ett annat exempel lyckades arbetsförmedlingen i Essex få folk i arbete fortare. Grundidén var att fråga vilka jobb folk tänkt söka de kommande två veckorna, i stället för vilka de sökt de två veckor som gått. Detta uppmuntrade till fler initiativ (Behavioural Insights Team).

I Sverige har näringslivet visat intresse för nudging. Offentlig sektor ligger ännu efter, även om vissa förvaltningar börjat undersöka nyttan för deras specifika områden. I december presenterade en expert­grupp under finansdepartementet dock en rapport med en helhetssyn på ämnet, refererad i SvD av Per Gudmundson (6/1). Vi hoppas att rapporten får större politisk uppmärksamhet än vad seminariet antydde, då den enda närvarande politikern var konsumentminister Per Bolund. Han var positiv till att använda nudgingsperspektiv i åtgärder inom sitt departement. Intresset bör dock bli bredare än miljö­vänlig konsumtion, då nudging har använts med framgång inom fler områden såsom pensions­sparande, effektivare arbetsmarknad eller skolresultat. Detta i synnerhet då nudging är mindre ingripande i folks valmöjligheter och ofta billigare än jämförbara alternativ.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Samtidigt är inte all nudging alltid önskvärd, en ­poäng som Gudmundson gav uttryck för i sin ­ledare. Vi tycker det är viktigt att nudging inte används i olämpliga syften, och har tre förslag för att säkerställa detta. För det första ska nudging vara granskningsbar utifrån. Det ska vara lätt att följa upp när och hur nudging har använts inom offentlig sektor med dokumentation tillgänglig för allmänheten. För det andra ska åtgärder testas och mätas vetenskapligt med tydligt syfte, metod och resultat. Detta möjliggör en korrekt utvärdering av måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Det tredje förslaget är att testa och mäta en åtgärd på liten skala innan den implementeras fullt ut, och därmed minimera misstag och brister.

Det finns stor potential för Sveriges förvaltning att använda sig av nudging. Dess förmåga att påverka utan begränsningar för individen är av stort värde, och det finns anledning att använda nudging parallellt inom flera områden, så länge som åtgärder mäts och testas. Vi hoppas detta snart är verklighet även i Sverige.

Christian Günther-Hanssen

Evelina Gunnarsson

Linda Lindström

beteendeekonomer, initiativtagare till

Swedish Nudging Network

Pol Campos-Mercade

doktorand i beteendeekonomi, Lunds universitet

Christina Gravert

doktor i ekonomi, Göteborgs universitet

Pelle Guldborg Hansen

beteendeforskare, Roskilde universitet

Läs även Valfrihet i veganernas land