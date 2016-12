Capitolium i Washington. Foto: Alex Brandon/ AP

Efter Trumps seger i det amerikanska presidentvalet är det uppenbart att den västerländska demokrati vi tagit för given på allvar utmanas av populistiska strömningar. Platon, Aristoteles, Polybius och Cicero hade inte varit förvånade. Demokratin, menade de, faller alltid genom att en demagog tar makten.

En grundtanke hos de antika författarna var den politiska cykeln, kyklos, enligt vilken varje statsskick efter en tid degenererar och övergår i ett nytt. Kungaväldet urartar i tyranni, varefter envåldshärskaren fälls av samhällets främsta. Deras aristokratiska styre förfaller till en oligarki, varefter folket gör uppror och inrättar en demokrati, som i sin tur övergår i mobbvälde. Fram träder en demagog, som samlar folket och låter sig utropas till ensam ledare, snart omvandlad till tyrann. Sin mest utvecklade form fick idén hos den grekiske författaren Polybius på 100-talet f.Kr. Han lanserade begreppet anakyklosis, ett naturgivet politiskt kretslopp, som återstartar, om och om igen.

Det är svårt att inte se oroväckande dagsaktuella paralleller när man läser Platons beskrivning av hur demagogen, själv sprungen ur eliten, kommer till makten genom att utmåla sig som folkets förkämpe och strö ogenomförbara löften om ekonomiska förbättringar omkring sig. Som sedan förvandlas till tyrann, startar krig för att tysta kritiker och förslavar det folk han sagt sig värna.

Kopplingen mellan dagens USA och antik politisk filosofi stannar inte vid en ytlig läsning av Platon bredvid Trump.

Kopplingen mellan dagens USA och antik politisk filosofi stannar inte vid en ytlig läsning av Platon bredvid Trump. De antika texterna utgjorde tillsammans med upplysningsfilosofin ett fundament när den amerikanska självständighetsförklaringen och konstitutionen författades under sent 1700-tal. ”The founding fathers” hade läst Livius och Plutarchos sedan barnsben och antiken utgjorde för dem en självklar referensram. Thomas Jefferson citerade Homeros på hustruns gravsten. Alexander Hamilton undertecknade sina skrivelser med pseudonymer som Camillus, Horatius och Tully (ett smeknamn för Marcus Tullius Cicero). George Washington lät under kriget mot britterna sätta upp en pjäs om Cato den yngre för att stärka soldaterna med en stoisk förebild från republikens Rom.

Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, och John Adams arbetar med den amerikanska grundlagen. Målning av Jean Leon Gerome Ferris. Foto: LOC

Just den romerska republiken stod högst i kurs av alla antika tidsepoker hos grundlagsfäderna. Liksom en gång Rom avsatt den siste etruskiske kungen hade det unga Amerika befriat sig från den förtryckande brittiska kronan. Monarkin sågs som förhatlig, friheten som det högsta goda, och med Rom som förebild konstituerade man en republik. Det är ingen slump att Washington har en senat och ett Capitolium.

Bland antikens texter lade grundlagsfäderna särskild vikt vid Polybius och hans beskrivning av anakyklosis, liksom det motmedel han skisserar: maktfördelningen såsom den praktiserades i republikens Rom. I Rom, skrev Polybius, kombinerades statsskicken monarki, aristokrati och demokrati på bästa sätt. Konsulerna (som valdes varje år) utgjorde det monarkiska inslaget, senaten det aristokratiska och folkförsamlingarna det demokratiska. Denna maktdelningsprincip, såsom den beskrivs av Polybius, och senare omarbetas av Montesquieu, bildade grunden för den amerikanska indelningen i en verkställande, en lagstiftande och en dömande instans. Grundlagsfäderna fruktade maktansamling och betraktade Caesar som en skurk; han var den folkledare (popularis) och tyrann som ansågs ha undergrävt den romerska republiken och grundlagt en ny monarki.

Barack Obama besökte nyligen Aten och talade framför Parthenontemplet om värdet av den demokrati som först prövades här på 400-talet f Kr. Detta var en viktig symbolisk manifestation. I sak hade han dock fel: the Founding Fathers betraktade inte Atens demokrati som förebildlig, såsom Obama påstod. Den direkta demokratin ansågs, på basis av de antika texterna, som alltför nyckfull, alltför opålitlig, alltför utsatt för korruption och en opportun demagog. Elektorskollegiet instiftades som ett skyddsled mellan presidentkandidaterna och folket. Dagens situation med en tillträdande president som fått flera miljoner färre röster än motkandidaten har ironiskt nog sin förklaring i de amerikanska grundarnas strävan att hindra varje oseriös populist.

Det demokratiska inslaget i det amerikanska statsskicket kom under 1800-talet, parallellt med tidens ökade intresse för antikens Grekland, att få större plats. När Abraham Lincoln 1863 höll sitt berömda tal i Gettysburg var han inspirerad av Perikles liktal över de fallna atenarna på 400-talet f Kr. Båda talen prisar statsskicket som sådant, demokratin, och de utgör direkta föregångare till Obamas framträdande i Aten. Lincolns tal enade en delad nation. The people i Gettysburgtalet utgörs av alla, vilket markeras av det upprepade, enkla, men betydelsebärande ordet ”vi”.

De antika texterna påminner oss om att den moderna demokratin i ett längre tidsperspektiv är en kortvarig företeelse.

Är Trump den demagog som Platon och Polybius varnade för? Den Caesar som grundlagsfäderna fruktade? Det finns all anledning till oro. Skall vi då ge upp, låta anakyklosis ha sin gång och invänta Trumps fall? Nej. Vi är inte Aten och Rom, den amerikanska konstitutionen är starkare än dess romerska motsvarighet och framstegen för mänskliga fri- och rättigheter sedan antiken omfattande.

Men de antika texterna påminner oss om att den moderna demokratin i ett längre tidsperspektiv är en kortvarig företeelse. Den kan inte tas för given. Att demokratin har en tendens att framföda en demagog som med makten i sikte utger sig för att föra folkets talan bör stämma till eftertanke, särskilt vad beträffar det polariserande språkbruket. Politiker gör klokt i att undvika den populistiska retorik om folkets oro, som syftar till att underblåsa motsättningen mellan människor och grupper. Detsamma gäller de underhållnings- och debattprogram som nu slentrianmässigt upprepar samma motsatspar: eliten å ena sidan, folket å andra.

Framför allt visar antikens texter och de amerikanska grundarnas politiska diskussioner att arbetet med hur vi bäst organiserar våra samhällen aldrig blir färdigt. Det politiska samtalet får inte avstanna, och i en modern demokrati måste det samtalet inkludera alla. Vi:et i samhället är inte folket mot eliten. Som Lincoln underströk och ingressen till den amerikanska konstitutionen föreskrev – alla är folket. We the people.

Ida Östenberg är docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet och forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien.