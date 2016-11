Glittrigt och förvirrat

Iklädd glittrig kavaj, en matchande silverfjäder hängande i ena örat samt med den fluffigaste luggen någonsin kliver Bob Dylan in i rollen som presentatör när hans musikerkollega Gordon Lightfoot (bra namn) väljs in i kanadensiska Music Hall of Fame 1986. Dylan hittar först inte upp på scenen och väl uppe vänder han ryggen mot publiken och tittar istället in i tv-monitorerna bakom sig, men ger sedan en rätt så stringent presentation.