Så gick det för idolerna i kväll

Årets tolv idoler har genomfört sin första fredagsfinal – och för en tar resan slut redan i kväll. Men 16-åriga Rebecka Karlsson lär sitta säkert om tittarna röstar i linje med juryns bedömning. Hon fick nämligen höra att hon sjunger "This one's for you" bättre än Zara Larsson själv.