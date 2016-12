Good vibrations. My life as a Beach Boy

Den tumultartade sagan om världens första pojkband, the Beach Boys, tog sin början i 1950-talets Kalifornien runt brödratrion Brian, Dennis och Carl Wilson och deras kusin Mike Love. Stämsång, milkshakes, randiga skjortor och de vackraste harmonier gled med sextiotal ut i musikalisk oenighet, drogmissbruk, slagsmål under konserterna, allt mer excentriska överträdelser (där till och med Charles Manson figurerar i utkanten), psykiska sammanbrott, dödsfall, stämningar och rättsprocesser där nu Mike Love äger rätten till, och flitigt turnerar under, bandnamnet. Historien är välkänd och traderas för övrigt utmärkt i filmen ”Love and Mercy” från 2014. Men lagom till det mästerliga albumet ”Pet Sounds” femtioårsjubileum tar de kvarvarande huvudpersonerna, nu 75-år gamla, till orda i varsin självbiografi.

Love som kallats ”en av rockens största skitstövlar” av Rolling Stone har enligt egen uppgift ständigt mordhot hängande över sig

Bandets frontman på scenen, Mike Love, borde naturligtvis ha kallat sin biografi ”Mike Love Not War” men väljer det mer konventionella ”Good vibrations. My life as a Beach Boy”. Love som kallats ”en av rockens största skitstövlar” av Rolling Stone har enligt egen uppgift ständigt mordhot hängande över sig. Anledningen är att många anser att Love motarbetat Brian Wilsons musikaliska geni och arbetat för ett trallvänligare Beach Boys, inriktat på hits- och försäljningsframgångar. Men Love är inte den som ber om ursäkt för sig. Han vill nå ut till massorna, argumenterar för badbollar och cheerleadingflickor på scenen och självbiografin försummar inte minsta möjlighet att nämna en listplacering, eller ett eget textbidrag som han aldrig fått royalty för.

BEACH BOYS 1964 foto: Everett Collection/IBL

Love har naturligtvis rätt i mycket av det han säger: det var hans arbetsmoral som höll bandet samman när alla var fullkomligt utfreakade, han blev snuvad på många miljoner (också av Brian verkar det som), han är medförfattare till elva av gruppens tolv Top 10 Hits och har sjungit på tio av dem. Loves problem är dock att han själv inte tycks förstå att han skulle framstå som mer sympatisk om han inte skröt och så monomant argumenterade i egen sak. Rent parodiskt blir det när han självgott citerar och analyserar egna låttexter, som verkligen faller platt utanför sitt surfmusiksammanhang. En fascinerande läsupplevelse faktiskt att plöja en självbiografi som är så irriterande, kvinnosynen, politiken, new age-flummeriet, ja till och med hans miljöengagemang.

Inte allt dock: barndomskapitlet är en berättelse om hur svenskättade familjen Love genom ett enormt slit lyfter sig ur en absolut fattigdom. Men sedan, när välståndet infunnit sig, ändå är olyckliga. Vissa detaljer ur popstjärnelivet håller också ett slags anekdotisk skvallerklass. Mötet med Beatles på kurs i transcendental mediatation i Rishikesh, Indien. Eller när Love och den alltid driftsstyrde Dennis Wilson har vattenkrig i flygplatsloungen i Iowa och Dennis laddar vattenpistolen med urin.

Brian Wilson skrev visserligen en självbiografi redan 1991, då under massivt inflytande av sin totalitäre psykiater dr Landy, men menar själv att han inte ens läst den. Hans spökskrivare i nya boken ”I am Brian Wilson”, Ben Greenman, kan verkligen inte ha haft ett lätt jobb men jag tycker att jag hör Wilsons eget tonfall genom den hoppigt associativa texten, som tydligen tillkommit efter oändliga timmar i telefon. En rimlig undran är hur Wilson, som i intervjuer och på scenen ofta framstår som fullkomligt borta (se exempelvis Andres Lokkos intervju i SvD från 2011) överhuvudtaget kan ha framställt en så pass sammanhängande berättelse om sitt liv.

Brian Wilson. Foto: Casey Curry / TT

Saken får sin förklaring redan i första kapitlet: Wilson mår oerhört dåligt i trängda situationer, såsom just intervjuer, och lider sedan 20-årsåldern av rösthallucinationer. Han hör tre namngivna inre röster: Chuck Berry, Phil Spector och sin egen lynnige och våldsamme far Murry. Plus några anonyma och mycket elaka röster som plågar honom. Han skriver: ”De är en del av min hjärna som inte förändras. Så det enda jag kan göra är att förändra mitt sätt att hantera dem.” Anledningen till Wilsons kollaps sent 1960-tal menar Love handlade om LSD. Wilson själv vill addera fler orsaker, en upplevd oerhörd press att skapa det absoluta mästerverket och albumet ”Smiles” haveri, en sedan barndomen speciell känslighet, men framför allt den smärtsamma och rent avskyvärda fadersrelationen, tragiskt och förvånansvärt försonande beskriven i bokens starkaste kapitel ”Father and sons”. När fadern dog 1973, försupen och ensam, gick Wilson fullkomligt sönder, menar han, och skriver gåtfullt: ”Min far var borta, och det var inte bara min far. Det var allas far.”

Han har aldrig vågat lyssna på brodern Dennis soloplatta ”Pacific Ocean Blue”. Ändå minns han och kan nynna flera av låtarna eftersom han delvis var med i studion.

Sedan följer flera miserabla decennier i sängen med mediciner, droger, skräpmat, övervikt och en och annan berömd gäst såsom Dylan och McCartney på snabbvisit. Ändå förmådde han ibland skriva musik medan resten av gruppen, tack vare Mike Loves outtröttliga energi, turnerade med hitsen. Livet förändrades efter mötet med hustrun Melinda på 1990-talet och är mer ombonat, men även nu är Wilson fylld av sorg. Han tillbringar dagarna med att sitta hemma i lyxvillan i samma gamla stol från 1970-talet och titta på ”Lyckohjulet” och ”Jeopardy” och tänka på sina döda bröder. Eller kanske inte försöka tänka på dem. Han har exempelvis aldrig vågat lyssna på brodern Dennis vackra soloplatta ”Pacific Ocean Blue”. Ändå minns han och kan nynna flera av låtarna eftersom han delvis var med i studion.

Både Love och Wilson avslutar dessvärre sina böcker i sann amerikansk success story-anda, med lyckligt men endimensionellt beskrivna familjeliv på ålderns höst, och långrandiga passager fyllda av prisutdelningar, utmärkelser och möten med artister som ryggdunkar varandra.

Det jag kommer att minnas av dessa biografier är Wilsons högst udda iakttagelser, som ibland sipprar igenom en mestadels tillrättalagd text, som i följande resonemang kring, eh, just det, dörrar: ”Grejen med att vara på sjukhus är att du är fast i samma rum. Du ser bara en dörr. Om du är hemma och arbetar ser du några få dörrar, dörrarna i ditt hus, dörrarna till studion. Om du är hemma och inte arbetar ser du ännu färre dörrar. Du ser din sovrumsdörr och kanske dörren till ditt musikrum. Till sist ser du bara en enda dörr och då är det som ett annat slags sjukhus.”