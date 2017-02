Så rustar sig de superrika för domedagen

"Man har 48 timmar för att ta sig därifrån"

Nyligen talade The New Yorker med Tyler Allen, en fastighetsinvesterare i Lake Mary, Florida, som sade att han hade betalat tre miljoner dollar för en av Halls lägenheter. Allen nämnde att han var oroad för att USA:s står inför en framtid av ”social konflikt” och försök från regeringen att lura allmänheten. Han misstänker att Ebolaviruset släpptes in i landet för att försvaga befolkningen.

Om en smutsig bomb exploderar i Miami, kommer alla gå in i sitt hus, klistrade vid tv:n. Man har 48 timmar för att ta sig därifrån.

När han får frågan om hur hans vänner vanligtvis reagerar på hans idéer säger han ”den naturliga reaktionen man får är oftast att de skrattar, eftersom det skrämmer dem”. Men han tillade: ”Min trovärdighet har stigit markant. för tio år sedan verkade det bara galet att allt det här skulle hända: den sociala oron i landet och den kulturella klyftan, rasfrågor och hatspridningen”.

