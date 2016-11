Så delades fyra av de falska nyheterna

Status: påståendet kan inte backas upp av fakta enligt både Snopes.com, PolitiFact.com och en rad övriga medier.

Ursprung: informationen kom i form av ett tweet den 13 november från Greg Philips, en Trumpsupporter och självutnämnd valfuskgranskare.

We have verified more than three million votes cast by non-citizens. We are joining .@TrueTheVote to initiate legal action. #unrigged

Philips har inte redovisat varifrån han fått sina uppgifter eller backat upp påståendet på något annat sätt.

Dagen efteråt plockades informationen upp och spreds vidare av Infowars.com, en sajt som drivs av konspirationsteoretikern och radioprataren Alex Jones.

Den 27 november tweetades uppgiften om de falska rösterna ut av Donald Trump själv, som drog slutsatsen att han därmed vunnit i även antal väljarröster, ”the popular vote” (Hillary Clinton hade per den 27 november fått drygt 2 miljoner fler väljarröster än Trump).

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally