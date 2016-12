Så bygger Skanska New Yorks nya flygplats

Planen rör sig under passagerarna på den nya LaGuardia-flygplatsen i New York. Foto: Skanska

NEW YORK Den som rest till eller från LaGuardia Airport i New York-stadsdelen Queens tenderar att minnas det. Fast av helt fel orsaker.

Den gamla terminalen har läckor i taket, är mycket nedsliten och hopplöst övertrafikerad av flygplan och passagerare. 2014 skämtade vicepresident Joe Biden om LaGuardia som en ”tredje världen-flygplats”.

Men i ett jätteprojekt som svenska Skanska leder värt 4 miljarder dollar, knappt 40 miljarder kronor, är sedan i somras sakta en ny LaGuardia-flygplats på väg att växa fram. Renoveringen ska ta sex år och är Skanskas största projekt någonsin. Konsortiet som Skanska bildat, som vann upphandlingen under 2016 genomför ombyggnaden i en så kallat offentlig-privat-samverkan, OPS-avtal, liknande Nya Karolinska. I det ingår att konsortiet även driver LaGuardia till 2050.

Annons X

LaGuardia är den minsta av New Yorks två stora flygplatser (den tredje som servar regionen, Newark, ligger i delstaten New Jersey) och hanterar primärt inrikesflighter. Det trånga utrymmet gör att köbildning är vanliga när många plan ska iväg samtidigt.

Men enligt de preliminära ritningarna byggs gångar högt ovanför flygplanen där passagerare rör sig till och från gaterna. Konstruktionen ger mer utrymme för flygplanen att manövrera.

Den nya terminalbyggnaden. Foto: New York State Governor's Office

Förutom i Deltas del av flygplatsen så klipps de fasta banden mellan gater och flygbolag så att vilket bolag som helst kan använda vilken gate som helst. Den manövern väntas också bidra till ökad flexibilitet och mindre köer när ankommande plan tilldelas den gate har lämpligast läge.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

I terminalbyggnaden görs även en satsning på att få in högkvalitativa restauranger, enligt byggkonsortiet LaGuardia Gateway Partners chef Stewart Steevens.

– Vårt mål är att skapa en plats där folk gör ett medvetet val genom att säga ”låt oss åka till flygplatsen och äta middag eftersom det finns så bra restauranger där”, säger Stewart Steevens till Bloomberg News.

LaGuardia när ombyggnaden är helt klar 2022. Foto: Skanska

Delta är största bolag på LaGuardia med American Airlines och Southwest på andra och tredje plats. Även budgetbolagen Spirit och JetBlue samt Air Canada trafikerar LaGuardia i dag.

Trots sin nuvarande nedslitna och övertrafikerade status är flygplatsen populär bland New York-resenärer tack vare sitt läge. Det går betydligt snabbare att ta sig till LaGuardia från Manhattan än till New Yorks största flygplats John F Kennedy Airport, också i Queens, och Newark söderut på andra sidan delstatsgränsen i New Jersey.

2015 hanterade LaGuardia 28,4 miljoner passagerare via sina två start- och landningsbanor, enligt flygplatsens hemsida. Som jämförelse hanterade Arlanda 23,2 miljoner passagerare samma år, enigt Swedavia.