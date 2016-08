Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Efter några år i förorten flyttade vi in till stan igen, till en lägenhet i ett gårdshus från 1885, med trägolv, djupa fönsternischer och högt i tak.

En bit bort, på Odengatan, har det öppnat en ny stor restaurang där det tidigare låg en möbelbutik. Brasserie Balzac heter den, och återskapar i detalj en parisisk bättre salong för 100 år sedan. Man har inte fuskat. Det är vackra mosaikgolv, mässing i dörrhandtagen, rätt sorts zink på bardisken och gediget trä i båsen. Lika omsorgsfullt utfört – nästan överdrivet – som på Zinc och renoverade Wienerkonditoriet nere på Biblioteksgatan.

Personligen går jag kanske ännu hellre till de riktiga institutionerna, Wasahof, Tranan och Tennstopet, eller kanske Mäster Anders om jag tvingas lämna Vasastan, men jag förstår att Balzac snabbt har blivit populärt. Folk trivs.

En intressant sak är att krogrecensionerna inte dömer ut inredningen som fantasilös pastisch. Tvärtom hyllas materialval och stämning.

Tänk nu tanken att någon skulle få för sig att bygga ett helt hus, eller ett helt kvarter, i samma stil. Vad skulle förståsigpåarna säga?

Faktum är att det precis har hänt, nästan. I Växjö vill it-entreprenören Björn Sundeby bygga kvarter som ser ut som 1890-talspalats, med stenfasad, ornamentik och till och med torn. Arkitekten Ola Broms Wessel har hämtat inspiration från Isak Gustaf Clason och Ferdinand Boberg. Projektet har omedelbart dömts ut. ”Vem vill bo i en pastisch?”, ”löjligt”, ”en kuliss” och ”problematiskt” är några av omdömena från sakkunniga (Arkitekten 23/5-16).

Det spelar ingen roll vad folk tycker. Enligt experterna ska boendemiljön vara modernistisk.

I nya boken ”Ohälsosam arkitektur. En annan sida av funktionalismen” (Balkong förlag, 2016) redogör pediatrikern och docenten Gösta Alfvén för hur medicinsk forskning har vederlagt de idéer som låg till grund för funktionalismens genombrott och som fick till följd att stadskärnorna ödelades och förortshöghusen restes. Funktionalismens ideologer gjorde anspråk på att företräda en saklig, objektiv och vetenskaplig arkitektur som skulle leda till effektivare produktion, bättre hälsa och höjd moral. Alfvén, barnläkare i Norra Botkyrka och dess fyra miljonprogramsområden Hallunda, Norsborg, Alby och Fittja sedan 1979, visar att det snarast blev tvärtom.

Massproducerade byggelement och dåliga ventilationslösningar har lett till huvudvärk, täppt näsa, hudrodnad, koncentrationssvårigheter, trötthet och ögonbesvär. Blåbetong gav lungcancer. Stress och fetma grasserar. Psykologer kan uppmäta vantrivsel. Inte heller främjades moralen – områdena utvecklade snabbt sociala problem. Och billigt blev det inte. Utöver de sociala och hälsorelaterade kostnaderna har husen haft låg kvalitet, med stora renoveringskostnader som följd. Få vill bo där som slipper. Allra minst arkitekterna.

Häromåret höll den brittiske hovarkitekten Alexander Stoddart föredrag i Sverige. Han visade bilder på moderna arkitektritade hus, och bredvid dem bilder på var arkitekterna själva bodde. De hade klassiska pittoreska tegelhus med klättrande murgröna. Brutalism, boxar och betong var inget de själva ville låta sina barn växa upp i. När tidskriften Arkitekten förra året undersökte 8 000 svenska arkitekters boenden visade sig samma mönster. Den överlägset största gruppen bodde i hus byggda före 1930, funktionalismens genombrottstid.

Alexander Stoddarts analys var given. ”Clearly, modernism is something you do to other people.”