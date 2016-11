Donald Trump ljuger var femte minut. Detta enligt sajten Politico, som analyserat hans senaste år i offentligheten.

Tony Schwartz – en journalist som spökskrivit Trumps framgångsbibel The art of the deal – har kallat honom en strategisk och samvetslös lögnare (några andra av hans omdömen är: ”illitterat, självcentrerad och chockerande impulsiv: om den mannen får tillgång till kärnvapenkoderna kan det innebära slutet för vår civilisation.”) Framför allt har Trump, enligt Schwartz, förmågan att intala sig att det han säger är sant, nästan sant eller åtminstone borde vara sant. Och eftersom de flesta människor är begränsade av sanningen får patologiska lögnare ett märkligt övertag. Lögnerna blir ett slags doping.

Vi vänjer oss vid osanningarna på samma sätt som vid en otäck filmscen.

Trump är dock långt ifrån ensam om att ljuga. De flesta skarvar emellanåt. Och med de sociala mediernas intåg känns det som lögnerna ökat (är det inte märkligt att ”spontanselfies” alltid är tagna ur förskönande vinklar och ser ut att ha fått sig några ”spontanminuter” i Photoshop?).

Annons X

Det är lätt att hamna i en lögnspiral. Ju mer du ljuger, desto bättre blir du på det. Och ju bättre du blir på det, desto mer ljuger du.

Härom veckan presenterades ny forskning som gav en djupare förklaring till lögn-ekorrhjulet. Våra hjärnor härdas tydligen av oärlighet. Forskare mätte aktiviteten i amygdala – den del av hjärnan som styr våra känslor – medan testpersonerna ljög. För varje ny osanning sjönk responsen i amygdalan, tills den var mer eller mindre obefintlig.

Vi vänjer oss vid osanningarna på samma sätt som vid en otäck filmscen. Tredje gången Linda Blairs huvud börjar rotera i Exorcisten blir reaktionen inte lika stark som den första, och trettonde gången rycker man bara på axlarna och öppnar en ny påse dillchips.

Och när det emotionella priset för en lögn försvinner, när vi slipper det dåliga samvetet, blir det betydligt lättare att fortsätta.

Vad är då botemedlet? Kanske någon form av yttre skam? Barnboksförfattaren Carlo Collodi löste det genom att sätta en växande näsa på Pinocchio. Tekniskt borde det snart vara möjligt att operera in lögndetektorchip under huden med ett riktigt bröligt larm som tjuter till vid en lögn.

Problemet, inser jag, är att lögninvänjningen innebär att vi snart skulle överlista chipet.

Ett ekorrhjul, som sagt.