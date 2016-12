Zaventern flygplats efter bombattacken den 22 mars. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

BRYSSEL På YouTube-kanalen ”Changing Reason” förs det fram teorier om att en rad dödliga attacker de senaste åren bara är konspirationer. Jag skulle kanske raljant avfärda upphovsmännen som smålustiga foliehattar om de inte tett sig så proffsiga, så många och så kolossalt olustiga. Och om de inte hade valt mig som huvudperson i en elaborerad tes om att terrorattackerna i Bryssel i mars i år aldrig ägde rum.

Bakgrunden är denna: den 22 mars i år detonerade två bomber på Zaventem flygplats, där jag själv råkade befinna mig, eftersom jag skulle flyga till Sverige den morgonen.

Från ett gömställe tog jag bilder på den rökfyllda terminalen och på en man som talade i telefon mitt i kaoset, och ett par timmar senare skrev jag en krönika om det jag upplevt. Jag gjorde inga anspråk på att veta exakt vad som hänt, utan berättade rakt upp och ner om vad jag sett, hur jag kände marken skaka och om den stora skräcken som ömsom förlamade, ömsom skänkte krafter att fatta sekundsnabba beslut. Jag skrev att mina ögon ett par sekunder frusit på en man som lagt sig raklång på golvet med händerna bakom huvudet, som om han givit upp.

Dagarna efter attentatet blev jag intervjuad av många internationella medier, bland annat den amerikanska tv-kanalen CNN. Det är på denna intervju som YouTube-konspirationsteoretikern grundat en 13 minuter lång film, eller ”granskning”, som han menar ”slår hål” på mina lögner.

Changing Reason, som har tusentals följare, driver alltså en tes om att senare års terrorattacker, skolmassakrer och andra tragedier som skjutningarna mot konserthuset Bataclan i Paris och en nattklubb i Orlando i USA alla är ”hoax” – en bluff, iscensatta.

Om händelserna på Bryssels flygplats säger YouTube-mannen att vittnena var skådespelare och att de två bomberna i själva verket var fyrverkeripjäser som skulle få den lättlurade omvärlden att tro att flygplatsen bombats.

YouTube-filmen är proffsig, med grafik och planritningar över flygplatsen, rörliga pilar och cirklar, och upphovsmannen presenterar med förtroendegivande röst de mest hårresande teorier. Hans bevis för att jag ljuger: bilden jag tog på en man som talar i telefon är snarlik en bild som en annan journalist som befann sig flygplatsen den dagen, en ukrainsk kollega, tog från en annan vinkel.

Varken ukrainskan eller jag kan ha tagit en sådan bild, eftersom vi då själva skulle ha skymtat på varandras bilder, slår konspirationsteoretikern fast. Bilderna var riggade.

Changing Reason menar också att jag ljugit om mannen som låg ner med händerna bakom huvudet, eftersom mannen på bilden i stället talar i telefon. Eftersom jag inte vet exakt var bomberna detonerade så kan jag inte ha varit i terminalen. Att jag upprepar två gånger att delar av taket rasade in är bevis på att jag repeterat in just den lögnen extra noga.

Kommentarerna under videoklippet hejar på: ”bra jobbat!” och ”fortsätt avslöja dessa lögner”. Flera tycker att jag verkar för glad för att ha varit med om något så traumatiskt. En del kommentatorer tror inte på att jag är svensk, utan påpekar triumfatoriskt att jag minsann låter irländsk. Vad det nu skulle bevisa.

Det slår mig hur lätt man kan bygga upp en trovärdig lögn, en falsk nyhet som fort får tusentals anhängare. Jag grät inte i intervjun – alltså var jag för glad för att ha drabbats av terrorn. Jag talar engelska med irländskt uttal – alltså är jag inte svensk alls. Och om jag ljuger om min nationalitet så ljuger jag säkert om annat också.

Klickar man sig vidare in på andra sajter som kommentatorerna på YouTube-klippet har varit inne på så upptäcker man att de alla tror att attentaten, massakrerna och skjutningarna iscensatts av zionister, Rotchild-familjen, Bilderberggruppen, Nato, EU, FBI, NSA; allt för att folket ska gå med på att låta sig övervakas eller gå med på hårdare vapenlagar eller för att dra uppmärksamhet från vad världens judar håller på med. Till exempel.

Att ha blivit ofrivillig huvudperson i en konspirationsteori ger en skrämmande inblick i hur de byggs upp.