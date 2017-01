Så blev emoji världens snabbast växande språk

En kvinna som ammar. En kvinna i slöja. Ett ansikte som spyr, ett huvud som exploderar. En vampyr, ett par strumpor, ett orange hjärta, en igelkott. Tyrannosaurus Rex.

Nej, det är inte Pictionary utan några av de 56 nya emojier som kommer att bli tillgängliga sommaren 2017.

Emoji är japanska för ”bild” och ”tecken”. Fenoment uppstod i slutet av 1990-talet, när det japanska telekombolaget NTT Docomo utvecklade ett system för internet i mobiltelefoner. I-mode, som det kallades, var begränsat till 250 tecken per meddelande. Det begränsade utrymmet gav utvecklaren Shigetaka Kurita idén att integrera enkla bildtecken. ”Att använda bara ord i så korta meddelanden kan lätt leda till missförstånd”, resonerade han. 1999 släpptes den första uppsättningen emojier, 176 bildtecken på vardera 12x12 pixlar. Kurita hämtade inspiration från det bildbaserade japanska skriftspråket kanji och från väderleksrapporter.

Annons X

Ord i artikeln Emoji: Japanska för ”bild” och ”tecken”. Emoji ser ut som bilder men är programmerade som text, och finns därmed direkt tillgängliga via tangentbordet på exempelvis smarta mobiler. Emoji skapades 1998–99 i Japan, och nådde resten av världen via Unicode 2010. De blev omedelbart mycket populära. I dag finns omkring 2 800 emojier i Unicode. Unicode: En industristandard för att hantera och presentera text på digitala enheter. Innehåller i dag mer än 128 000 olika tecken, och en rad andra funktioner för språkhantering. Unicode uppfanns av Mark Davis, Lee Collins och Joe Becker i slutet av 1980-talet som ett att komma ifrån de inbyggda begränsningar som fanns i tidigare system. Unicodes föregångare var skräddarsydda för olika språk. För att öppna ett svenskt textdokument var man exempelvis tvungen att installera svensk programvara. Problem med textkorruption förekommer fortfarande. När skärmen visar en vit rektangel på högkant (”tofu”, på dataslang) beror det på att programmet inte kan förmedla det tecken som egentligen ska vara där. The Unicode Consortium: Den icke vinst-drivande organisation som handhar utvecklingen av Unicode, inklusive emoji.

I oktober 2010 nådde emoji resten av världen. Introduktionen sammanföll med genombrottet för smarta telefoner och för sociala medier som Tumblr, Facebook och Instagram. På bara några år har emojier blivit en självklar del av vårt gemensamma samtal. Vart tredje inlägg på Instagram följs exempelvis av kommentarer som innehåller emojier.

Shigetaka Kuritas symboler ingår numera i The Museum of Modern Arts samlingar i New York, där curatorn Paul Galloway beskriver Shigetaka Kuritas uppfinning som ”en helt otrolig skapelse”.

– Emojier blev snabbt en del av livet. Vi ser dem, men tänker inte på dem. Att vi köper in Shigetaka Kuritas originalemojier är ett sätt att uppmärksamma det fantastiska arbete han gjorde, som vi tar för givet i dag. Han arbetade med extremt begränsade förutsättningar. Det är få färger, få punkter. I jämförelse med dagens emoji är känslor inte särskilt framträdande. Det finns fem hjärtan, men inga ansikten. Det man kan kommunicera är av mer praktisk natur. Var ligger restaurangen? Ska vi ta en öl? Har du hunnit titta på mejlen?

Paul Galloway är en av talarna på Emojicon, världens första konferens för emoji. Den arrangeras under två dagar strax innan årskiftet i en kombinerad shoppinggalleria och konferensanläggning i centrala San Francisco. I foajén visas en utställning där klassiska konstverk omtolkats till emoji. Edvard Munchs ”Skriet” med ”Skriet”-emojin sticker ut som ovanligt lyckat. Här pågår också småskalig kommers, baserad på emojiers affektionsvärde. I ett ogenerat utslag av samtidsanalys kränger en tillverkare ”Emoji chia pet plants”. Krukorna i form av flinande, blinkande och hjärtögda gula emoji-huvuden har en skalp preparerad med chiafrön. Det proteintäta, slemmiga och smakfria chiafröet har ju visat sig utgöra 2010-talsmänniskans vision av rätten pudding – här ska det växa ut till en frodig grön gräsfrisyr.

Emoji blev snabbt en del av livet.

Ett rum är riggat för emojikaraoke. Gula plyschpuffar med emoji-miner kantar väggarna. Jag slår mig ner i den som skrattar så att tårarna rinner. Snart får jag sällskap av Nosakhare Oghebon, som vill dela med sig av sina dagar på emojiscenens bakgård. Under namnet Dirty Emoji producerar han på löpande band snuskiga emojiinspirerade bildserier. Han säljer dem via en hemsida, eftersom appbutikerna inte vill kännas vid dem. Det går bra. ”Hur länge kan jag göra det här?”, minns han att han frågade sig när idén först tog form, 2012. I dag vet han.

– Hur länge som helst! Nu har jag precis släppt en tredje BDSM-serie, en andra kristen serie...

Det spelar ingen roll om man åker till Silicon Valley eller till lämningarna av Pompeji, där det finns människor som skriver kommer språket att användas för att täcka basala behov. Det Nosakhare Oghebon producerar är tekniskt sett inte emoji, utan bilder. Unicodes emojier är barntillåtna. Det finns inget sex, inga könsorgan. Vad gör människan i mötet med en sådan teknik? Hon hittar ett sätt. Bland de bildtecken som finns att tillgå har den skårade, rosaskimrande persikan och auberginen tilldelats allmänt accepterade dubbla innebörder. I synnerhet äggplantans alter ego har rönt stor förtjusning. Så pass att två unga entreprenörer bestämde sig för att göra verklighet av ett sent, drucket skämt, och ge omskrivningen tredimensionell skepnad. Resultatet kallar de emojibator. Den lilagröna dildon saluförs med sloganen ”Go fuck yourself. Literally.” På Emojicon har Kris och Jaime Jandler, som är de pseudonymer duon använder i företaget (för att undvika att deras riktiga namn livet ut ska generera träffar på en sexleksak) bullat upp med chokladbitar och varuprover. Den första leveransen på tusen dildos sålde slut på nolltid, nu jobbar de vidare. Det moderna arbetslivets framstår i bjärt dager i rummet. Mitt emot Emojibators bord kan den som vill få en gratis ballongfigur eller ansiktsmålning. Mest populär bland besökarna, som är vuxna, är bajsemojin.

Emoji är ofrånkomligt lättsamma. Men de är mycket mer än ett skämt. Styrkan hos emoji är att de tillför något som är svårt att åstadkomma med ord. De låter oss på ett enkelt sätt ge uttryck för humor, för tvekan, för medkänsla – de låter oss kort sagt vara mer av oss själva när vi kommunicerar med text. Precis som alla språk bidrar emoji inte bara till att ge form åt världen. De formar också vårt sätt att se på den, och på oss själva. Emojicon är ett försök att ta de här mekanismerna på allvar. Ett genomgående tema är representation. För även om emoji är ett nytt fenomen, så speglar de urgamla, ingrodda maktförhållanden. Bland föreläsarna finns 15-åriga Rayouf Alhumedhi, som föreslagit den nya slöjemojin och Googles Rachel Been, som 2016 ledde utvecklingen av emoji som föreställer kvinnliga yrkespersoner. Här finns också lingvister, entreprenörer, programmerare och representanter för The Unicode Consortium, som styr utvecklingen av emoji.

Det som gör emoji till något mer än vilka bilder som helst, och till en gemensam angelägenhet för oss alla, är deras tekniska beskaffenhet. De är inte programmerade som bilder, utan som texttecken. Därmed ingår de bland de språk som finns tillgängliga via tangentbordet på exempelvis mobiltelefoner. För att det ska fungera måste de kodas på ett standardiserat sätt, gemensamt för alla operatörer. Medan språk vanligtvis uppstår genom att människor pratar, skämtar, utvecklar slang och myntar nya ord i skrift, är det omöjligt att själv skapa nya emoji. Bildspråket kontrolleras av organisationen The Unicode Consortiums tekniska kommitté. En gång om året röstar de om vilka nya symboler som ska ingå, och om några gamla ska strykas. Elva personer avgör då vilka ord som vi alla ska ha tillgång till. Det är ett minst sagt udda sätt att skapa ett språk, påpekar den kanadensiska internetlingvisten Gretchen McCulloch. Det påminner, säger hon, om hur många föreställer sig att ordlistor och ordböcker fungerar – men där gången i själva verket den motsatta.

– Många har en bild av att de som gör ordlistor och ordböcker skapar ord, som de delar ut till massorna. Men så går det ju inte till. De dammsuger tillvaron på nya ord. Det var inte en ordboksredaktör som kom på ”selfie”. Men när det gäller emoji är det däremot precis så det går till. Alla ord måste först passera en kommitté. Det är väldigt speciellt.

Med en magisterexamen i lingvistik började McCulloch blogga om nätspråk, och har sedan dess inte haft tid att återvända till akademin. För tillfället skriver hon på en bok för Penguin. I rollen som internetlingvist får hon många frågor kring emoji. Den vanligaste är om vi kommer sluta skriva och bara skicka bilder till varandra.

– Det är så dumt! Vi har väl haft både bildkonst och skriftspråk länge nog för att det ska vara tydligt att det ena inte utesluter det andra? Dessutom undrar jag vad de som tror att emoji ska ”ta över” föreställer sig. Jag menar: Har de försökt? Det är omöjligt!

Att det var just The Unicode Consortium som skulle komma att styra det nya, universella språk som emoji utgör är i sig en utveckling inte utan ironi. När organisationen grundades var det på motsatta grunder. Målet var att tillgängliggöra alla språk, så som de ser ut och har sett ut. The Unicode Consortiums arbete är i dag en del av den digitala vardagen, det ligger till grund för språkhanteringen i alla moderna mobiler och datorer.

Men det fanns en tid innan dess, när datorer var något som tillverkades för lokala marknader och text som skrevs i en dator svårligen lät sig läsas i en annan. Fröet till förändring såddes i Sapporo, Japan, 1985.

Appleprogrammeraren Mark Davis var utsänd för att utveckla den första japanska Mac-datorn. Ett jobb som försvårades av att varken han eller hans kollega kunde japanska, och som närmade sig det omöjligas gräns när deras enda tvåspråkiga kontakt reste hem.

– Det var då vi insåg exakt hur användbar en whiteboard kan vara, erinrar sig Mark Davis.

De lyckades, men det var med en djupt erfaren insikt om att det måste finnas ett bättre sätt att lösa språkfrågan. Kunde man hitta ett universellt sätt att koda språk skulle datorer och program kunna utvecklas för hela världen, samtidigt. Det skulle bli billigare, gå snabbare och komma många fler till godo.

Tillbaka i USA kom Mark Davis i kontakt med Xerox-programmerarna Lee Collins och Joe Becker, som var inne på liknande tankegångar. Tillsammans utvecklade de tre Unicode. En princip som fick sitt namn eftersom den möjliggjorde ”unik, universell och uniform teckenkodning”.

Det har blivit viktigare för chansen att lyckas att ens eget språk är tillgängligt i digital form.

I dag finns över 128 000 tecken i Unicode, som fungerar som industristandard. Utöver det enorma teckenbiblioteket rymmer Unicode även metoder för att lagra tecken, information kring teckenegenskaper och i vilken ordning texten ska sorteras.

– Att katalogisera de skrifttecken folk använder, och har använt, kan låta enkelt. Men det är i många fall komplicerat. Ta en egyptisk hieroglyf som föreställer en örn med huvudet vänt åt höger. Betydde den samma sak för 4500 år sedan, som för 3000 år sedan? Ett annat exempel är uu, som blev w. Inom komplexa skriftspråk, som de sydostasiatiska, är det på samma sätt ofta svårt att avgöra när det rör sig om ett eller två tecken, säger Mark Davis.

Han är klädd i en svart luvtröja, har tunnbågade glasögon och har ett kortklippt, vitt skägg. Vi gör intervjun på Google Hangouts, han från hemmet i Zürich i Schweiz där han bor och arbetar för Google. Mark Davis är också ordförande i The Unicode Consortium, den icke vinst-drivande organisation som handhar Unicode – och därmed också emoji. Hans privata mejladress innehåller kaffekoppsemojin. ”Icke vinst-drivande organisation” låter mer småskaligt än vad det är. Medlemmarna är regeringar, tunga institutioner och dataföretag som Apple, Google och Facebook. Visionen – att göra alla språk tillgängliga på digitala plattformar – är storslagen. Men vägen dit är lång. Verksamheten är underkastad samma strukturer som tillvaron i övrigt. I nuläget är alla språk långtifrån lika inför standarden. I de första dokumenten, avsedda att övertyga datorbranschen om behovet av att införa en ny standard, rankades världsspråken inte efter antalet användare, utan utifrån ekonomiska muskler.

I dag har exempelvis svenska mycket god täckning inom Unicode, medan vissa afrikanska och kinesiska språk med minst lika många användare är betydligt sämre representerade.

Det här är ett problem som Mark Davis och hans kollegor brottas med, och försöker åtgärda genom riktade insatser och insamlingar. Att inte kunna läsa mejl, eller öppna textdokument, skrivna på ens eget språk i datorer och telefoner är ett allvarligt hinder.

– De senaste årtiondena har det blivit viktigare för chansen att lyckas att ens eget språk är tillgängligt i digital form, säger Mark Davis.

Som student pluggade Mark Davis inte programmering, utan historisk grekiska, matematik och filosofi. Han disputerade vid Stanford, med en avhandling om etik, innan han på 1970-talet fastnade för den då unga persondatorbranschen.

– Inledningsvis var datorer något som utvecklades för företag. När persondatorer kom var det en revolution. Det gav mig en känsla av att här kan man göra något som är användbart för folk.

– Jag tror att alla som är engagerade i The Unicode Consortium lockas av att det är ett projekt som sammanför teknik och samhällsengagemang. Målet är att göra det möjligt för folk att uttrycka sig på sitt eget språk. Samtidigt som det har den teknologiska sidan, med allt vad det innebär i fråga om chanser att nörda ner sig.

I idealläget fungerar The Unicode Consortium som rörmokare, säger Mark Davis. Så länge allt funkar som det ska behöver ingen tänka på dem. Ungefär så fungerade det också under organisationens första 25 år. Tills man i oktober 2010 rullade ut uppdateringen Unicode 6.0, med emoji.

Introduktionen föregicks av flera års diskussioner. Emoji hade blivit populärt i Japan, men man ville vara säker på att det var mer än en fluga. Den första uppsättningen i Unicode bestod av existerande japanska emoji. Men varje år utökas som sagt vokabulären med ett antal nya tecken.

– Det finns miljontals små teckningar eller symboler som skulle kunna ingå i emoji. I dagsläget är det ungefär 2 800 stycken. När vi fyller på med nya frågar vi oss vilka det finns störst användning för, världen över. I vissa fall är det också frågan om att rätta till uppenbara brister, säger Mark Davis.

Hudfärg och genus är två sådana frågor. 2015 lade man till möjligheten att ändra hudfärg. Och sedan 2016 går det att välja kön på vissa figurer. Byggnadsarbetare, dansare och poliser kan nu vara både kvinnor och män, exempelvis.

När The Unicode Consortium lanserar en emoji anger de inte att det ska vara en man eller kvinna. Instruktionen är ”byggnadsarbetare”, ”dansare” eller ”polis”. I nästa led formges bildtecknen av de operatörer som tillhandahåller dem. I de flesta fall är skillnaden försumlig, men när Apple 2016 ersatte revolvern med en vattenpistol var det något som väckte ont blod hos andra operatörer som menade att begreppsförvirring riskerade att uppstå.

Det är hos operatörerna som emoji har blivit ljushylta män när de yrkesarbetar och kvinnor när de dansar eller klipper håret. I vissa språk, som tyska, är genus avgörande för hur ett ord konstrueras. Med andra ord blir det inte bara ett representationsproblem, utan att grammatiskt problem, när bara en manlig polis finns att tillgå.

Mänskligt språk är aldrig någonsin neutralt.

På tal om tyskans genus säger Mark Davis att han, som inflyttad i Schweiz, inte kan låta bli att reagera på hur invecklat språket blir när kön hela tiden måste preciseras. Dessutom, inflikar han, har den schweiziska tyskan ett än mer utmanande sätt att förhålla sig till genus. Ogifta kvinnor benämns som neutrum. Utan ring är kvinnan inte ”hon”, utan ”den”.

Som den standardiseringsorganisation man är anstränger sig The Unicode Consortium för att vara så neutrala som möjligt, även om man vet att det är omöjligt.

– Kod är en sak, det behöver inte vara uttrycksfullt. Men mänskligt språk är aldrig någonsin neutralt. Det kommer ofrånkomligen att påverkas av relationen människor emellan och reflektera hur folk bemöter varandra. Det går inte att komma ifrån, säger Mark Davis.

Det gäller även emoji. Att kvinnliga yrkesarbetande har lagts till är en sak. Men för sådant som städning, tvätt och disk, det hemarbete som utgör vardag och arbetsdag för en stor del av världens kvinnor, finns inte en enda symbol. Och även om man från organisationens håll har rekommenderat en seriefigursmässig, knallgul ”The Simpsons-färg” på människoliknande emoji eftersom det är en hudfärg som ingen har, så visar referensen i sig på en blind fläck. De gula i Simpsons är vita. Den indiske butiksinnehavaren Apu Nahasapeemapetilon är exempelvis brun.

En av arrangörerna till konferensen Emojicon är amerikanskan Jennifer 8 Lee. Med en bakgrund som journalist är hon främst känd för att ha skrivit en bok och gjort en dokumentärfilm om den kinesiskamerikanska matens historia. Det var när Lee skulle förgäves sökte efter en dumplingemoji att skicka till en kompis, formgivaren Yiying Lu, som hon fick upp ögonen för luckorna i det nya, digitala språk som hon i allt hög grad använde.

Tillsammans arbetade Lee och Lu fram ett förslag, som sedermera antogs. För Jennifer 8 Lee växte processen till ett slags journalistiskt, kampanjbaserat arbete med målet att sänka tröskeln för att påverka The Unicode Consortium i fråga om emoji. I dag kan vem som helst föreslå en ny emoji. Men ansökan är krävande att fylla i, och få gör det.

De som sedan tar ställning till förslagen är representanter för de i dag elva fullvärdiga medlemmarna i The Unicode Consortium. Det rör sig om tio tunga teknikbolag, samt Omans regering (gulfstaten engagerar sig och betalar medlemsavgiften på 18 000 dollar om året för att kunna påverka utvecklingen av hur Koranens tecken representeras i Unicode). ”De som fattar besluten är till största delen män, till största delen vita och till största delen ingenjörer. De är specialiserade på kod. Det tillvägagångssättet är allt annat än idealt för ett levande, visuellt språk som används världen över”, har Lee påtalat. Efter att ha löst ett billigt suppleantmedlemskap i The Unicode Consortium satt hon med vid ett av organisationens årliga emoji-möten. För Buzzfeed har Lee redogjort för upplevelsen. Bland det som stod på agendan fanns ägg, som godkändes omgående. Mjölk var svårare, hur skulle det gestaltas? En mjölkkartong ansågs för amerikanskt för ett globalt språk. Vätska i ett glas? Därefter kom turen till bönor, som inte kvalade in. Delvis eftersom det var för svårt att avgöra hur bildtecknet för bönor skulle se ut.

– Till slut var alla ganska i gasen, samtidigt som det var tydligt att de insåg att det var en ganska märklig situation. ”Vi är ingenjörer, vi borde inte ägna oss åt semiotiken kring bönor!”

Hittills har jag refererat till emoji som ett språk. Det är en sanning med modifikation. Språk har en hög nivå av abstraktion, som gör det möjligt att uttrycka komplexa sammanhang. Det förmår inte emoji. Det räcker med ett ”om” för att bygget ska kollapsa. En mening som ”vi ses vid fem om det inte är så att mitt möte drar ut på tiden, då får vi träffas hemma hos mig för middag i stället” är omständlig i text, men omöjlig med emoji. Projekt som ”Emoji Dick”, en uppmärksammad översättning av Herman Melvilles klassiska roman ”Moby Dick” till emoji, är tacksamma tankeexperiment, men total rappakalja i realiteten.

Däremot fyller emoji luckor som alla övriga skriftspråk saknar. När man hänger med en kompis, säger internetlingvisten Gretchen McCulloch, är det sällan så att man samtalar konstant. Man kanske går på stan, man tittar på något. I långa stunder är man bara tillsammans, tysta. Emoji ger oss andrum när vi umgås digitalt.

– Vi tänker ofta på språk och kommunikation som ett utbyte av information. Men många gånger är det viktiga inte vad vi säger, utan att vi har en konversation. Som när man skickar ett hjärta för att säga ”jag tänker på dig”.

Skriftspråk har historiskt sett inte konstruerats för att ge uttryck för poesi eller känslor. De har skapats för att någon har velat föra bok över räkenskaper. I begynnelsen var ordet för pengar, för makt, kort sagt. När emoji skapades i slutet av 1990-talet var det inom ramarna för kontorsarbete.

Ju mer jag tänkte på det desto mer förbluffad blev jag över att det inte fanns någon slöjemoji.

Det är ett högst begränsat språk, men det rymmer inte mindre än fyra olika tecken för en brevlåda i olika faser, för obsoleta lagringsmedia som disketter, sju pennor och tre sorters gem.

Under 2017 kommer alltså den vokabulären att kompletteras med bland annat en kvinna som ammar och en kvinna i slöja. Det senare tack vare 15-åriga Rayouf Alhumedhi, född i Saudiarabien men bosatt i Tyskland. Inledningsvis, berättar hon, var hennes engagemang för slöjemojin inte djupare än att hon själv saknade den. Hon chattade med två kompisar, som inte bär slöja. De valde varsin emoji som symboliserade dem, med utslaget hår, medan hon fick konstruera en avatar genom att ta emojin för en man i turban, en pil, och en kvinna med utslaget hår.

– Ju mer jag tänkte på det desto mer förbluffad blev jag över att det inte fanns någon slöjemoji. Det finns hundratals miljoner kvinnor som liksom jag använder både slöja och sociala medier.

Frustrationen sporrade Rayouf Alhumedhi att skriva ett förslag där hon bland annat pekade på slöja är betydligt vanligare än turban, som redan ingick i emoji, och att Instagramkontot Hijabfashion har 2,5 miljoner följare.

Emoji skapas här och nu. Att bildspråket är både universellt, och extremt begränsat, gör språkets mekanismer tydliga. Det handlar om makt. Det som inte har ett namn, det som inte syns – det är inget att räkna med. Tack vare Rayouf Alhumedhi har världens slöjbärande kvinnor snart en liten pixlig variant av sig själva att spegla sig i. Och alla andra kan se dem.

Det kan låta lättviktigt, men det är viktigt.