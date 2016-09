Till grund för ”Ben-Hur” ligger ett budskap om förlåtelsens triumf över hämndbegäret, men alltsedan de första filmversionerna är det snarast den rafflande hästkapplöpningen som lockat ­publiken. Idag har den en gång omåttligt populära berättelsen dock svårare att vinna gehör.

Charlton Heston i huvudrollen i en filmatisering av ”Ben-Hur” från 1959. Foto: IBL

Senhösten 1880 anlände Lewis ”Lew” ­Wallaces roman ”Ben-Hur: A tale of the Christ” till de amerikanska bokhandlarna. I centrum står den judiske prinsen Judah Ben-Hur. Han döms för ett brott som han inte har begått, uthärdar en brutal tillvaro som galärslav samtidigt som hans mor och syster fängslas och drabbas av spetälska. I slutändan lyckas han besegra den romerske officeren Messala, en gång barndomsvän men sedermera plågoande, under en dramatisk hästkapplöpning. Väl tillbaka i Galliléen börjar Ben-Hur och några av hans förtrogna att planera ett uppror mot den ­romerska ockupationsmakten. Mötet med Johannes Döparen och Jesus får honom emellertid på and­ra tankar. Efter Kristi korsfästelse viger Ben-Hur sitt nya liv till att bistå de förföljda kristna i Rom.

Romanen vann läsarnas hjärtan. I USA var ­succén så stor att den passerade Harriet Beecher Stowes ”Onkel Toms stuga” i försäljningsstatistiken. I likhet med andra storsäljande böcker gjordes ”Ben-Hur” om till en pjäs som ofta framfördes av kringresande teatersällskap. Suget efter dramer om antiken var stort i den unga filmbranschen, och 1907 hade den första versionen av ”Ben-Hur” i rörliga bilder premiär. Av huvudsakligen tekniska skäl fick dåtidens filmproducenter förlita sig på att stora delar av handlingen var bekant för publiken eftersom de bara hade utrymme för att skildra ett fåtal nyckelscener. I det aktuella fallet fick publiken se hur Ben-Hur arresteras av romarna, den eländiga tillvaron på galärskeppet, följt av hans frisläppande. Som final bjöd man på uppgörelsen på hästkapplöpningsbanan.

"Ben-Hur" anno 1907.

Filmens 15 minuter har främst gått till historien för de rättighetsproblem som de gav upphov till. Bokförlaget som gett ut Wallaces roman och de producenter på Broadway som satt upp teaterversionen stämde bolaget bakom filmen. Den juridiska diskussionen om vem som ägde berättelsen om Ben-Hur banade väg för ett regelverk om upphovsrätt i filmbranschen.

”Ben-Hur” fortsatte att spelas för fulla hus i teatersalongerna fram till 1922. Året därpå påbörjades inspelningen av en ny filmversion i Rom. Produktionen kantades av problem, bland annat på grund av att regissören samt en lång rad skådespelare byttes ut. Därefter flyttades produktionen från Italien till Kalifornien. Slutnotan landade på närmare fyra miljoner dollar, vilket gjorde den till stumfilms­erans dyraste produktion.

”Ben-Hur” i 1925 års tappning var drygt två timmar lång, men det avskräckte inte publiken. Åskådare lockades till biograferna, främst för att se den spännande och välkoordinerade hästkapplöpningen. Men även om den var en publiksuccé både i USA och utomlands gick filmen med förlust. Dessutom blev den föremål för en hätsk debatt efter att Henry Ford, beryktad för återkommande antisemitiska utfall, hävdat att judarna i Hollywood spred semitisk propaganda genom denna film.

"Ben-Hur" anno 1925. Foto: IBL

1959 var det dags igen, då med William Wyler som regissör. 1925 hade han varit i början av sin filmkarriär och medverkat vid inspelningen av hästkapplöpningen. Under de följande årtiondena gjorde han sig känd som en färgstark, stridslysten och synnerligen framgångsrik filmskapare. Ledningen för filmbolaget MGM, som planerat för en nyinspelning alltsedan början av 50-talet, var övertygad om att han var rätt man att leda den dittills största och dyraste filmproduktionen, inklusive 200 kameler, 2 500 hästar och cirka 10 000 statister. Mastodontprojektet var utmanande för flertalet inblandade då det inkluderade arbetsdagar om tio till tolv timmar sex dagar i veckan. Wyler hade särskilt höga krav på huvudrollsinnehavaren. I början av inspelningen förklarade regissören att Charlton Heston inte var tillräckligt trovärdig som Ben-Hur. När Heston sökte råd fick han det korthuggna svaret: ”Ditt skådespeleri måste helt enkelt bli bättre.”

I sinom tid blev Wyler nöjd, måhända på grund av de laddade scenerna med kontrahenterna Ben-Hur och Messala, spelad av Stephen Boyd. Enligt Gore Vidal, som medverkade som manusförfattare, var det bästa sättet att fånga publikens intresse att antyda en homoerotisk laddning. Vidal, själv bi­sexuell, menade att hans förslag vann gehör hos Wyler. Heston, som med åren blev alltmer konservativ och som under 90-talet gjorde uttalanden som bidrog till att han stämplades som homofob, hävdade där­emot att filmteamet repeterat men aldrig filmat det manliga kärleksgnabb som Vidal förespråkat. Sentida bedömare har understrukit att de lustfyllda blickar som Boyds Messala kastar mot den muskulöse Ben-Hur rimligen måste ha varit avsiktliga inslag i filmen, oavsett Hestons dementier.

"Ben-Hur" anno 1959. Foto: IBL

Trots (eller kanske tack vare?) en längd av drygt tre och en halv timme lockade även denna version av ”Ben-Hur” en stor publik. Än en gång var hästkapplöpningen filmens höjdpunkt. Den nio minuter långa scenen tog sammanlagt fem veckor att filma över en period av tre månader. Kostnaderna, inklusive marknadsföringen, var astro­nomiska, men filmen spelade in mångdubbelt mer än budgeten på närmare 16 miljoner dollar. När 1959 gick mot sitt slut stod det klart att den näst ”Borta med vinden” var den mest inkomstbringande filmen någonsin. Vid Oscarsgalan 1960 belönades den med inte mindre än elva ­Oscarsstatyetter.

År 2010 återkom ”Ben-Hur” som ett tv-drama i två delar. Och i helgen hade det senaste tillskottet svensk premiär (se recension i SvD). Den nya ”Ben-Hur”, nerbantad till en speltid om drygt två timmar, är en blandning av gammalt och nytt. I likhet med föregångarna har mest krut lagts på hästkapplöpningen, som ursprungligen var planlagd att spelas in på Circus Maximus i Rom. Den italienske kulturministern avslog dock denna begäran, och den tio minuter långa sekvensen färdigställdes i stället i Cinecittà-studion i samma stad.

Regissören Timur Bekmambetov, mest känd för actionfilmer som ”Nattens väktare” (2004) och ”Wanted” (2008), har i intervjuer sagt att han ­strävat efter att tona ned aspekterna av hämnd och mirakel som utmärker 1959 års version. I stället ville han att den nya filmen skulle präglas av romanens budskap om vikten av förlåtelse. I själva verket är det i nyinspelningen inte förrän alldeles mot ­slutet som temat om hämnd och försoning får ­något utrymme. Fram till dess utmärks ”Ben-Hur” av öronbedövande och grafiskt våld.

"Ben-Hur" anno 2016. Foto: Philippe Antonello

Förvisso inkluderar även 2016 års version av ”Ben-Hur” Kristi korsfästelse, men den är nedtonad jämfört med de filmer i antika miljöer som spelades in kring 1960, såsom ”Ben-Hur” och ”Spartacus”. I dåtidens USA var det betydelsefullt att anknyta till kristendomens framväxt, främst på grund av att frälsningsläran var central i en tid av världsvid ­konkurrens med ogudaktiga kommunister. I det ­tidiga 2000-talet är Jesus nertonad till förmån för världsliga aspekter, vilket såväl den bioaktuella ”Ben-Hur” som den vålds- och sexmarinerade tv-serien ”Spartacus: Blood and sand” bär vittnesmål om.

Perspektivskiftet hindrade inte filmbolaget Paramount från att i USA huvudsakligen marknadsföra ”Ben-Hur” i bibelbältet där tv-produktioner som ”The Bible” och ”Son of God” firat framgångar under senare år. Flirtandet med de konservativt kristna bidrog till utformningen av den nya ”Ben-Hur”. Vid sidan av försoningsaspekten har Bekmambetov nämnt kärlekstemat som filmens centrala ingrediens. Här är det till skillnad från i 1959 års version ingalunda frågan om män som åtrår varandra. I den nya tappningen är Ben-Hur och Messala inte längre barndomsvänner. De är uttalat heterosexuella män med många likartade värderingar men med olika religiös tro. Orsakerna till motsättningen dem emellan förblir gåtfull, men en sak är glasklar. För att låna en formulering från The Guardian-skribenten Ben Child har filmmakarna stoppat tillbaka Ben-Hur i garderoben.

Lew ­Wallace författade ytterligare en handfull romaner vid sidan av "Ben-Hur". Foto: IBL

”Ben-Hur” har förvisso lockat fler besökare i de områden av USA som har de flitigaste kyrkobesökarna, men det har varit en pyrrhusseger. Filmen beräknas ha kostat närmare en miljard kronor och har hittills bara dragit in en tiondel av kostnaden. En bidragande faktor var just inriktningen på bibelbältet. ”De gjorde en mycket dyr film för en väldigt liten publik”, konstaterade en direktör för ett konkurrerande filmbolag.

Såväl filmkritiker i amerikansk press som opinionsbildare på nätet har överlag dömt ut ”Ben-Hur”. Ett annat problem har visat sig vara att berömda skådespelare, med undantag av Morgan Freeman, lyser med sin frånvaro. Därtill har den yngre publiken generellt sett ratat filmen. Hänvisningarna till ”Ben-Hur” har varit försvinnande få på Facebook och Twitter.

Den så kallade svärd-och-sandal-genren fick en oväntad nytändning med ”Gladiator” år 2000. Gång efter annan har filmbolagen därefter försökt att återupprepa succén, men endast i ett fåtal fall har kombinationen av antiken och film visat sig vara framgångsrik i kommersiellt hänseende. Med detta i åtanke är fiaskot för ”Ben-Hur” inte särskilt för­vånande.

Måhända är den nya ”Ben-Hur” vår tids ”Cleo­patra”. När den hade premiär 1963 räckte det inte att den hade Elizabeth Taylor och Richard Burton, dåtidens mest omsusade kärlekspar, i huvudrollerna. Filmen lockade få till biograferna, och förlusterna uppgick till miljontals dollar. Resultatet var att den episka antikfilmen, med några få undantag, försvann från biorepertoaren under en period av drygt 35 år.