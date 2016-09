Hur väl kommer han till höger att spela sina kort? Foto: Jonas Ekströmer

Jag har skrivit det tidigare och idag finns det anledning att upprepa att den som vill fundera över Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik i framtiden kan ha anledning att kasta ett öga på dansk och norsk politik.

SDs förmåga att distansera sig från sitt nynazistiska och rasistiska förflutna är fortfarande en fråga som man måste följa noga.

Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet har inte en sådan historia och har därför haft lättare att finna en position i dansk respektive norsk politik.

Men det avgörande är vad väljarna tycker. DFp är Danmarks näst största parti (efter socialdemokraterna) och FrP har också en stark position bland de norska väljarna.

Idag intervjuas de danska socialdemokraternas ordflrande Mette Fredriksen i danska dagstidningen Politiken och hon markerar där mycket tydligt att hon kan tänka sig att regera på samma sätt som Venstre idag, dvs med parlamentariskt stöd från DFp. DFp kontrollerar vem som blir statsminister i Danmark precis som SD i Sverige.

Frederiksen uddyber og forklarer, at der er et opbrud i dansk politik, hvor mulige regeringspartier som hendes eget ikke kun skal basere sin politik på partier i rød blok.

»Jeg ser et spirende godt samarbejde med Dansk Folkeparti«, siger Mette Frederiksen, der her og nu dog ikke kan forestille sig et egentligt regeringssamarbejde med partiet.

Om invandringen:

Du kan ikke have et universelt velfærdssamfund med fri og lige adgang, hvilende på de solidariske principper vi har, hvis ikke du har styr på, hvor mange mennesker der kommer hertil«