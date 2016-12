103 miljarder för femtedel av Rosneft

Köparna är en statsägd fond i Qatar och gruv- och handelsbolaget Glencore Consortium. Enligt Kremls talesperson Dmitrij Peskov kommer affären att inbringa 10,5 miljarder euro. Pengarna ska gå in i budgeten i december.

Tidigare i år lade president Vladimir Putin fram en privatiseringsplan för statliga bolag. Det är ett försök att få in pengar under de dåliga ekonomiska tiderna som bland annat det under långt tid låga internationella oljepriset och de västliga sanktionerna mot Ryssland har skapat.

Igor Setjin, chefen för Rosneft, har nu meddelat Putin att affären är slutförd, säger Peskov.

Annons X

– Affären gjordes under en uppåtgående trend i oljepriset och reflekterar värdet på bolaget. Ur det avseendet är det här en bra tid (att sälja), sade Putin till Setjin under en del av mötet som sändes i tv.

Putin tillade att det rörde sig om den "största privatiseringsaffären" i den globala energisektorn i år och att staten, med över 50 procent av aktierna, kommer att fortsätta kontrollera Rosneft.