Ryssland har dödat fler civila än IS

En ny rapport om dödandet i Syrien visar att de ryska insatserna har dödat fler än IS. Ryssland är en del av problemet, inte lösningen, skriver Aaron Korewa.

Den ryskstödda syriska regimens bombningar har dödat fler än IS härjningar, enligt en ny rapport. I Hama dog 25 på torsdagen. Foto: TT NYHETSBYRÅN

WASHINGTON. Den utrikespolitiska fråga som just nu får mest utrymme i den amerikanska presidentvalsdebatten är kampen mot islamsk terrorism, med särskilt fokus på IS. Här finns de som talar om att Ryssland ska ses som en potentiell samarbetspartner i denna fråga, särskilt med tanke på landets beslut att gå in i kriget i Syrien. Det är framför allt i Donald Trumps läger som den åsikten är populär; han hörs ofta säga ”vore det inte bra om vi kunde komma överens med Ryssland?”

Det vore dock ett misstag. Enligt en ny rapport från Syrian Network for Human Rights, en organisation som bevakar Syrienkriget och stöds av FN, har ryska bombningar dödat fler civila än IS. Sedan bombningarna inleddes den 30 september 2015 och fram till 31 juli 2016 har ryska flyganfall dödat 2 704 civila, varav 746 barn. Terrorgruppen IS har sedan sin uppståndelse den 9 april 2013 ansvarat för 2 686 civilas död, varav 368 barn.

Siffrorna borde egentligen inte komma som en överraskning. Som videouppspelningar i ryska propagandakanaler som RT ofta visar använder ryska bombplan ostyrda eller ”dumma” bomber. En sådan taktik, kallad ”bombmatta”, är ett billigt sätt att orsaka stor skada men den är också väldigt oprecis. Ostyrda bomber släppta från hög höjd kan driva och explodera långt bort från sina avsedda mål.

Det är klart att i ett auktoritärt land som dagens Ryssland ägnar sig statskontrollerade medier åt propagandakampanjer som kallar det landet gör för en framgångsrik kamp mot terrorism. Sådana ”nyhetskanaler” har inte till uppgift att granska vad Kreml gör utan att sprida dess budskap.

Att vissa tror att Ryssland är en partner i kampen mot IS vittnar bara om att denna desinformationskampanj har varit framgångsrik. I själva verket är det precis tvärtom. De flesta ryska flyganfall är inte ens riktade mot IS utan mot syriska rebeller som har amerikanskt stöd. IS har exempelvis ingen närvaro i Aleppo.

Det är hög tid för USA och väst att förstå att IS inte kan besegras utan att man löser konflikten i Syrien. IS är ett symptom på den sjukdom som är det nu fem år gamla inbördeskriget. Robert Ford, tidigare amerikansk ambassadör i Syrien, avgick i protest mot landets brist på agerande i frågan, har hävdat att det är helt fel att tro att Ryssland och USA kan samarbeta i Syrien. Även om Ryssland bestämde sig för att förena sig med den internationella koalitionen i ett seriöst försök att förstöra IS, hur ska det få slut på resten av konflikten?

Kreml har inte samma mål som väst. Ledningen är fast besluten att försvara Assadregimen trots att det var dess våldsamma svar på folkets protester som startade kriget. Regimen har dödat fler civila än någon rebellgrupp. Den har också använt kemiska vapen mot sin egen befolkning. Assad har ingen legitimitet och måste avgå. Det är det enda sättet att få slut på Syrienkriget. Hans brutalitet, nu med rysk stöd, göder bara extrema sunnigrupper som IS.

Nyligen skrev de sista kvarvarande läkarna i Aleppo ett öppet brev till USA:s president, Barack Obama, med budskapet ”vi behöver inte tårar, sympati eller ens böner. Vi behöver handling.”

Ett ensidigt fokus på IS kommer inte att lösa någonting. En flygförbudszon som skyddar civila mot Assads och Putins bomber måste införas. Det kommer att ge väst ett påtryckningsmedel för att säkra en övergång av makten till det syriska folket.

Detta är helt klart svårare att göra nu än vad det hade varit om man hade gjort det i ett tidigt skede när kriget startade 2011. Obama gjorde ett stort misstag när han sade att kemiska stridsmedel var en ”röd linje” och sedan inte fullföljde detta efter gasattacken i Ghouta i augusti 2013. Få utrikespolitiska fiaskon har fått så allvarliga konsekvenser för USA:s trovärdighet som detta. För Assad, Putin och IS är återhållsamhet bara ett tecken på svaghet.

Förhoppningsvis har USA lärt sig läxan om vad som händer när man inte agerar: andra gör det. Och utfallen är i princip alltid värre.

AARON KOREWA är visiting fellow vid McCain Institute i Washington, DC och Capitolium-stipendiat vid tankesmedjan Frivärld. Artikeln finns i en engelsk version på McCain Institutets blogg.

