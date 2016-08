Ryssland: Det var vi som dödade IS-ledaren

Rysslands påstående är minst sagt oväntat sedan USA påstått att de genomfört en flygräd mot ett fordon som transporterade Abu Muhammad al-Adnani i närheten av al-Bab i Syrien i tisdags, samma dag som IS gick ut offentligt med att propagandachefen var död. USA har dock inte bekräftat att al-Adnani dödades i den attacken, men den just den biten har dröjt flera dagar vid liknande attacker mot högt uppsatta milisledare i regionen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

– Vem som än tar över är det inte givet att personen med enkelhet kan kontrollera hela organisationen, säger Michael Jonsson, som forskar om Islamiska staten på Totalförsvarets forskningsinstitut.

IS har sneglat på hur den irakiska Baathregimens underrättelsetjänst var organiserad innan den krossades av USA under Irakkriget 2003. Det yttersta toppskicket är strikt hierarkiskt, samtidigt som det redan på förhand står klart vem som ersätter vem vid dödsfall. Det kommer därför inte bli särskilt svårt att ersätta Abu Muhammad al-Adnani – men frånträdet kan ändå få bittra konsekvenser för IS krig mot regeringarna i Irak och Syrien, förklarar han.

IS kan dels få svårare att rekrytera eftersom al-Adnani var en karismatisk röst i rollen som propagandachef, samtidigt som dödsfallet även svärtar jihadisternas oövervinnerliga rykte som etablerades under sommaroffensiven 2014.

– Om man inte ens kan skydda sina högt uppsatta visar det hur pass försvagad gruppen har blivit, samt att den USA-ledda koalitionens underrättelseinhämtning gradvis förbättrats, säger Michael Jonsson.

Dels riskerar dödsfallet att sprida en känsla av paranoia inom ledningen. Då finns möjligheten att IS skär ned på den elektroniska kommunikationen för att minska ledningens exponering för amerikansk signalunderrättelseinhämtning.

– Problemet som uppstår när man slutar vara synlig, och eventuellt slutar kommunicera med satellit- och mobiltelefoner, är att det blir svårare att säkra att man har full kontroll över gruppen, i synnerhet nu när man är så pressad. Personligen tror jag att det inte är särskilt stor risk för att det bildas utbrytargrupper, utan snarare för avhopp och fler som vägrar lyda order, säger Jonsson.