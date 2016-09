Ryska superfonden dräneras i rasande takt

Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/AP

Ryssland har fortfarande en pensionsfond, den så kallade välfärdsfonden, med 70 miljarder dollar. Men de pengarna har reserverats för pensioner och stora infrastrukturprojekt.

Dessutom har centralbanken 395 miljarder dollar i guld och valutareserver, men även där har pengarna forsat ut. För tre år sedan, i oktober 2013, var reserverna på 524 miljarder dollar. Det betyder att 140 miljarder dollar har använts, till stor del på att försvara den ryska valutan. I januari i år föll rubeln till sitt lägsta värde någonsin mot dollarn. Då motsvarade en dollar 82 rubel. Sedan dess har rubeln stärkt sig, så att en dollar nu motsvarar 65 rubel.

Under de senaste månadernas valkampanj inför parlamentsvalet har det regerande partiet, Enade Ryssland, utnyttjat de investeringar som gjorts till det yttersta.

Den 11 september öppnade president Vladimir Putin och premiärminister Dmitrij Medvedev den nya moderna tåglinjen runt Moskva. Den har 31 stationer som i sin tur är knutna till tunnelbanesystemet och andra trafiknav. Tågen kommer att gå var 5-6 minut i rusningstrafiken och ta 400 000 passagerare per dag.

– Alla resor är gratis den första månaden, meddelade Medvedev på Twitter.

Den nya järnvägslinjen beräknas ta 15 procent av trafiken från den inre, överbelastade, tunnelbanelinjen.

Dagen efter invigdes en ny motorväg in till Moskva, till glädje för dem som använder en stor del av tiden att sitta i kö på de befintliga motorvägarna. Moskva räknas som den femte mest trafikbelastade staden i världen.

Enligt revisions- och konsultjätten PwC byggs det nu 1,74 kvadratmeter infrastruktur per capita i Moskva, vilket placerar staden bland de tre städer i världen som har högst infrastrukturinvesteringar.

För att minska budgetunderskottet bad den ryska regeringen i januari alla departement att presentera nedskärningar på tio procent.

För att kunna fortsätta investera i den omfattningen – enbart fotbolls-VM 2018 kommer kosta 20 miljarder dollar – måste oljepriset öka. I budgeten för 2016 räknade finansdepartementet med ett oljepris på 50 dollar fatet i genomsnitt under 2016. Under årets första åtta månader har emellertid priset legat på 43 dollar per fat. Enligt den ryska kreditvärderingsbyrån ACRA kommer årets budgetunderskott motsvara 3,9 procent av bruttonationalprodukten.

Den ryska ekonomin har också påverkats av den kostbara annekteringen av Krimhalvön och de ekonomiska sanktioner som USA och EU infört – men kanske inte så mycket som de västliga länderna hade hoppats på. EU förlängde sina sanktioner i sex månader den 16 september.

Oljan står idag för 37 procent av den ryska statens inkomster, jämfört med 50 procent för två år sedan. Budgeten för 2017 kommer att presenteras inom några dagar. Vice statsminister Arkadij Dvorkovitj meddelade emellertid redan den 5 december att budgeten för nästa år kommer att basera sig på ett oljepris på 40 dollar per fat.

För att minska budgetunderskottet bad den ryska regeringen i januari alla departement att presentera nedskärningar på tio procent. Vissa utgifter, som det ryska rymdprogrammet, skars ned med 30 procent. Regeringen har också signalerat att den statliga ägarandelen i oljebolag som Rosneft och Bashneft ska minskas för att få in mer pengar.

Det mäktiga gasbolaget Gazprom beordrades samtidigt att betala 50 procent av sin vinst i aktieutdelning till staten. Ett tecken på att Putin och Medvedev inte har absolut makt är att företaget vägrade att betala mer än 24 procent när årsresultatet presenterades i maj.