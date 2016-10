Rysk varning: Stora IS-gäng kan snart röra sig fritt

Offensiven mot Mosul är den största som utförs av den irakiska armén sedan den USA-ledda invasionen 2003. Foto: Uncredited / TT

– Vi meddelar Daesh att deras ledare håller på att överge dem. Vi ser en ström ut från Mosul.

Så sade den amerikanske generalen Gary Volesky till reportrar under en videokonferens på onsdagen. Han ville dock inte svara på frågor om hur många personer det rörde sig om, eller vart dessa tagit vägen.

Enligt generalen kommer irakiska styrkor att övervaka flykten från staden, vilket innebär att utländska krigare kommer att ha svårt att smälta in bland de flyende.

– Vi förväntar oss att det är de som stannar kvar och slåss, eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen, sade han.

Ingen vet ännu vilken strategi terrorgruppen IS kommer att använda sig av för att för att försvara den strategiskt viktiga miljonstaden i norra Irak. Bedömare påpekar att IS under belägringen av Kobane i Syrien begick ett strategiskt misstag när man stannade kvar i staden och blev ett lätt byte för flygattacker.

Vid senare strider har terrorgruppens krigare i högre utsträckning försökt fly från slagfältet tillsammans med civilbefolkningen. Den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov varnar för ett liknande scenario i Mosul.

– Vi hoppas att våra partners i den internationella koalitionen förstår vad det kommer att leda till om stora IS-gäng fritt får röra sig i Mellanöstern, säger han till den ryska nyhetsbyrån Interfax.

När offensiven mot Mosul gick in på sin tredje dag på onsdagen fortsatte de irakiska och kurdiska styrkorna att inta nya positioner. Den irakiska armén riktade bland annat in sig på den kristna byn Hamdaniya öster om Mosul, understödda av den USA-ledda koalitionens flygattacker.

På flera håll avstannade dock den länge efterlängtade offensiven eftersom IS minerat stora områden. I likhet med tidigare strider använder sig terrorgruppen också av självmordsbombare. Den irakiska armén uppger att man hittills förstört minst fem fordon som tros ha använts för att försöka utföra självmordsdåd.

Samtidigt finns en stor oro för hur offensiven, som är den största som utförs av den irakiska armén sedan den USA-ledda invasionen 2003, kommer att drabba civilbefolkningen. FN befarar att uppemot en miljon människor kan komma att fly staden.

Den 47-årige Mosulbon Abu Saif säger till nyhetsbyrån AFP att han inte kunnat sova på grund av flyganfallen.

– Många familjer börjar få slut på mat. Det finns ingenting att köpa i Mosul, staden är avskärmad från resten av världen, säger han.

Mosul erövrades av IS under förnedrande omständigheter i juni 2014. Den irakiska armén hade minst 20 000 soldater i staden, men nästan alla flydde när omkring 1 500 jihadister utförde en överraskningsattack.