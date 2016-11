Foto: JESSICA GOW/TT

Hon drar skeptisk fingret över min begynnande bekymmersrynka i pannan.

– Quieres una inyección, vill du ha en spruta?

Jag förstår först inte frågan. Jag är 25 år och halvligger i en stol i en källarlokal, mitt uppe i en ansiktsbehandling i en av Caracas tusentals skönhetssalonger.

Annons X

Caracas, en av världens mest våldsamma städer, har, präglad av latinamerikanska såpoperor och med en extrem machokultur, även blivit skönhetsoperationernas förlovade stad.

Jag skrattar åt denna löjeväckande uppmärksamhet av min pannrynka. Under många år är historien en av mina favoriter.

Det luktar fukt och parfym. Färgen flagnar på väggarna.

Jag skrattar åt denna löjeväckande uppmärksamhet av min pannrynka. Under många år är historien en av mina favoriter.

Sannolikt har tiden hunnit i kapp både mig och mitt land. För nu, drygt 15 år senare och på kallare breddgrader, skrattar jag inte när hudterapeuten tar en paus i pormaskklämmandet och informerar mig om att hon har ett tätt samarbete med en hudläkare som är duktig på olika former av injektioner.

Igen drar någon fingret över pannrynkan, den som gör att jag så många gånger genom åren fått frågan ”varför ser du så arg ut?”. Avslappnat väntande på en beställning i en bar, eller knattrandes på min dator på jobbet – tillfällen då man tydligen borde stå och flina.

Jag går aldrig tillbaka till salongen.

På vägen hem ler Gry Forsell och Anders Timell brett från en plansch i tunnelbanan. Rynkorna strålar ut från hans ögon. Han, härligt fårad, lagom sliten som av många timmars solig segling och puderåk – eller sena krognätter för den delen. Hon, förvisso en handfull år yngre, slät som en babystjärt. Ingen bekymmersrynka som plågar hennes anlete.

I presidentkandidatsdebatten var det Donald Trump som inte kunde hålla sig, som måste flika in ett: ”She doesn’t have the looks” om sin motståndare. För att utseende – och ungdom – är viktigt. Hos henne, inte honom.

Men det handlar inte om Donald Trumps kvinnosyn, om något macholand med dåliga ideal eller om tv-kändisar. Det handlar nu om vanliga kvinnor i världens mest jämställda land.

Jag hittar tusentals bilder på kvinnor med neutrala uttryck som uppfattas som arga – men gör det med stolthet.

När väninnorna, trebarnsmamman i Västsverige, singelkompisen i Stockholm, barndomskompisen hemifrån – högutbildade, smarta, några både mammor och mormödrar – börjar prata om att de vill ”fixa till sig”, och också gör slag i saken, så är det något annat. För smink, klackar och fina kläder räcker inte längre.

Nu måste vi också stoppa tiden.

Så befrielsen när jag nyligen hittade ett ord för mitt eget pannrynkiga och i avslappnat tillstånd lätt hängande ansikte.

Av en slump hittade jag beskrivningen för vad som visar sig vara så utbrett att det måste kallas ett fenomen – män som kommenterar humöret hos kvinnor med nollställda, avslappnade uttryck: resting bitch face. Mitt avslappnade bitchiga ansikte. Jag hittar tusentals bilder på kvinnor med neutrala uttryck som uppfattas som arga – men gör det med stolthet.

Och pannrynkan, vad vore jag utan den? Den som är en del av min personlighet, den som är spåret av många timmars grubblande, som även inombords gjort mig till någon annan än den jag var när jag var 20.

Vi ska vara glada, vackra. Men när vi inte längre får åldras, då måste vi väl ändå protestera?

Så rynka pannan och gilla ditt resting bitch face.