Run DMC stämmer företagsjättar

Hiphoppionjärerna Run DMC bildades 1981 av Darryl "DMC" McDaniels, Joseph "Run" Simmons och Jason "Jam Master Jay" Mizell. De splittrades 2002 när Jazon Mizell sköts till döds i sin studio i New York. De två kvarvarande medlemmarna återförenades tillfälligt 2012. Gruppen valdes också in i The Rock and Roll Hall of Fame 2009.

Annons X