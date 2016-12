Statsvetare om Turkiets och Rysslands plan: "En bluff"

Är Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan verkligen överens? Foto: AP

Moskva och Ankara har kommit överens om en handlingsplan för eldupphör i hela Syrien. Planen kommer att läggas fram för parterna i konflikten, rapporterade den statliga turkiska nyhetsbyrån Anadolu på onsdagen och hänvisade till så kallade initierade källor.

Men planen gäller inte för terrorgruppen IS.

Handlingsplanen kommer att skickas till de stridande parterna i Syrien, och omfatta alla områden i landet där det råder strider mellan oppositionsgrupper och regimen. Parterna kommer att bli ombedda att sluta strida från och med klockan 00.00 den 29 december 2016.

Förhoppningarna är att företrädare för den syriska regimen och oppositionsgrupperna kommer att inleda politiska samtal för att få slut på kriget. Ryssland har inte velat bekräfta överenskommelsen. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sade på en presskonferens att han inte hade tillräcklig information.

Det som däremot har varit tydligt är att Ankara inte kommer att ge vika på sitt motstånd mot Syriens president Bashar al-Assad. Turkiet vill ställa krav på den syriska regimen och pressa den till förhandlingar.

Både Ryssland och Turkiet vill fungera som garanter för att få slut på kriget, och Moskva vill att förhandlingarna hålls i Astana, huvudstad i Kazakstan, en nära allierad till Ryssland. Men att få regimen och oppositionsgrupperna att lägga ner sina vapen är en svår uppgift, bland annat eftersom den syriska oppositionen aldrig skulle backa Assad.

Iran och Ryssland har stöttat Assad militärt i striderna mot rebellgrupperna, bland annat i västra Syrien. Medan Turkiet har backat upp rebellgrupper.

En representant för den syriska oppositionen har meddelat att möten mellan Ankara och rebellerna kommer att fortsätta under veckan, men bekräftade inte att en slutgiltig överenskommelse om vapenvila uppnåtts, enligt tidningen The New York Times.

Förra veckan träffades Rysslands, Turkiets och Irans utrikes- och försvarsministrar i Moskva och meddelade att de var redo att arbeta för eldupphör. De slog fast att prioriteringen i Syrien just nu är att bekämpa terrorism, och inte att störta Assads regering.

FN:s särskilda sändebud i Syrien, Staffan de Mistura, har i ett telefonsamtal med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, godkänt resultatet av mötet om Syrien i förra veckan, sa ryska utrikesdepartementet på onsdagen. FN uppges även vara redo att bistå i att utarbeta avtal för eldupphör mellan regimen i Syrien och oppositionen, samt stötta de nya samtalen i Kazakstans huvudstad Astana, enligt ryska UD.

Arbetet med att återuppliva det diplomatiska dödläget följer på rebellernas nederlag i östra Aleppo, en utveckling som gett den syriska regimen fullständig kontroll över delar av Aleppo, vilket kan beskrivas som Assads största seger i kriget hittills.

Tidigare avbröt USA samtalen om Syrien med Ryssland, bland annat eftersom Moskva trappade upp sina flygbombningar av Aleppo.

Att vänta sig nya vändpunkter och politiska lösningar på ett krig, som är inne på sitt sjätte år, är att hoppas för mycket – för tidigt och kanske i onödan.

Enligt den ryske statsvetaren Vladimir Frolov handlar det helt enkelt om en bluffuppgörelse som inte syftar till att stoppa dödandet, utan om att stärka Moskvas ställning – i strävan efter att nå supermaktsstatus lika med USA, som de försöker marginalisera.

– Assad kommer att fortsätta att försvåra alla planer som begränsar hans makt. Det kan vara möjligt att Moskva försöker dra åt skruvarna på Assad. Om Iran tillåter, säger Vladimir Frolov till SvD.