Rosberg vassast på träningen

Rosberg tog därmed tillbaka tätpositionen efter första träningspasset, där stallkamraten och främste konkurrenten, förra årets världsmästare Lewis Hamilton, var snabbast.

Mercedesförarna dominerar mästerskapet, med Rosberg i ledning på 313 poäng framför jagande Hamilton på 280. Trea är australiske Daniel Ricciardo, Red Bull, först 68 poäng därefter.

I andra träningspasset lyckades dock Hamilton sämre, och kom in trea. Emellan klämde sig just Ricciardo in. Red Bull har också klivit upp till andraplatsen i konstruktörsmästerskapet, framför Ferrari, som inför att årets mästerskapssäsong drogs i gång sågs som den allvarligaste konkurrenten till ohotade Mercedes.

Annons X

– De är snabba och konkurrenskraftiga, precis som de har varit i de senaste racen, sade Nico Rosberg om Red Bull vid en presskonferens.

För svenske Marcus Ericsson i sin Sauberbil gick det sämre. Första träningspasset hade han 16:e snabbaste tiden, men i det andra passet räckte tiden bara till en 21:a plats.

"Det har inte varit min bästa dag. I det andra träningspasset kämpade jag med bilens balans. Speciellt med de supermjuka däcken så fick jag ingen bra känsla i bilen. Vi har en del jobb att göra under resten av helgen", säger han i ett pressmeddelande.