Rosa "pussyhats" mot Donald Trump

Angie Paulson (till vänster) och Crystal Howard visar upp sina rosa mössor inför kvinnomarschen i Washington DC. Foto: Crystal Howard/Angie Paulson/TT

Om Donald Trump kastar en blick utanför Vita huset dagen efter att han svurits in som USA:s president, kommer han med all sannolikhet att mötas av ett rosa hav. Bland amerikanska aktivister sprider sig nu de rosa mössorna med kattöron, så kallade "pussyhats" som en löpeld.

Namnet anspelar på en kontroversiell kommentar som Trump fällde 2005, då han sade att stjärnor som han själv kan göra vad han vill med en kvinna, bland annat "ta tag i fittan" ("grab her by the pussy").

Initiativtagarna till projektet har bett volontärer runt om i världen att sy, virka eller sticka de rosa huvudbonaderna som en solidaritetsaktion.

– Det är bara fantastiskt. Det får oss att äga det faktum att vi har makt, vi har humor och vi kommer inte sitta ner och hålla käften, säger demonstranten Aileen Gildea, som kommer att bära en mössa stickad av hennes man, till tidningen The Boston Globe.

Handarbetsaktivism, eller gerillaslöjd som det också kallas, har de senaste tio–femton åren vuxit till en global rörelse. Det handlar ofta om att kvinnor tar traditionellt kvinnliga uttryck som broderi eller stickning och använder dem för att uttrycka åsikter i det offentliga rummet.

– Budskapet går fram bättre, eftersom själva mediet inte anses så aggressivt. Genom att linda in åsikter om Trumps kvinnoförnedrande kommentarer i något mjukt och fluffigt som ett rosa garnnystan når man oftare fram, även till dem som annars inte skulle lyssna, säger Maria Diedrichs, redaktör på tidningen Hemslöjd, till TT.

Mössorna har väckt starka reaktioner. Kritiker menar att Donald Trump med sin kommentar reducerade kvinnor till bara ett kön – vilket reproduceras av varje rosa mössa som tillverkas. Men de som försvarar projektet menar att det handlar om att visa enighet och om att ta tillbaka makten över sitt kön.

I och med protesten uppvärderas också ett traditionellt kvinnligt hantverk och uttryckssätt, och gör det till något politiskt.

– Mössorna kanske avfärdas som en gullig tjejgrej, men faktum är att protesten nått ut väldigt stort globalt. Den kommer kanske inte att påverka Donald Trumps kvinnosyn, men protesten är effektiv på det sättet att den visar att det finns ett brett motstånd mot hur Trump ser på kvinnor, säger Maria Diedrichs.