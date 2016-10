Alla kan ha en dålig dag på jobbet – uppenbarligen också Chiles president Michelle Bachelet. Hon klev in i en vallokal i huvudstaden Santiago för att rösta i lokalvalet, men när hon gick ut glömde hon kvar sitt id-kort som krävs för att få rösta. Hon gick tillbaka in, hämtade id-kortet och gick ut till väntande journalister – men blev tvungen att gå tillbaka in igen, nu för att hon glömt att underteckna med sitt namn i röstlängden.