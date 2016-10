Rop på kvinnofrid efter flickmord

Den 16-åriga flickan hittades död i kuststaden Mar del Plata i förra veckan. Enligt åklagaren Maria Isabel Sanchez hade hon drogats med kokain och utsatts för "omänsklig sexuell aggression" som lett till att hon fått hjärtstillestånd.

– De tvättade hennes kropp för att få det att se ut som en överdos, säger Sanchez.

Gruppen som organiserar onsdagens demonstrationer går under namnet Not One Less (Inte en till) och uppmanar också till protester mot kvinnovåld i andra latinamerikanska länder.

Annons X

Två män har gripits misstänkta för mord och våldtäkt av 16-åringen.