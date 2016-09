Ronaldo och Zidane vänner igen

Cristiano Ronaldo var i fokus i Champions League-bataljen mellan Borussia Dortmund och Real Madrid.

Kanske till och med lite mer än vanligt.

Den portugisiska fotbollsstjärnan blev ju rasande när tränaren Zinedine Zidane bytte ut honom i ligamatchen mot Las Palmas i lördags.

På tisdagen var de vänner igen. Allt som behövdes var en ny fullträff av målkungen från Madeira. Ronaldo nöp till snabbt med högern när han gjorde 1–0 i den 17:e minuten. Efter målet sprang Ronaldo ut till sidlinjen och skakade hand med Zidane.

Pierre-Emerick Aubameyang kvitterade för Dortmund strax före paus men Raphaël Varane gav Real Madrid ledningen igen sedan Karim Benzema skjutit stolpe ribba ut efter en hörna.

I den 87:e minuten kom nästa Dortmund-kvittering. André Schürrle skickade bollen upp i det närmsta krysset och ordnade en tysk poäng.

– Det är såklart en stor besvikelse att släppa in mål så sent. Vi visste att vi skulle bli pressade under perioder men jag tycker att vi gör en väldigt bra match och att vi förtjänade att vinna, sade Real Madrids walesare Gareth Bale till Viasat.

– Fyra poäng på två matcher är ingen dålig start. Om vi fortsätter att jobba hårt kommer resultaten, sade Bale efter att Real spelat tre oavgjorda matcher i följd.

Efter oavgjort borta mot Porto i premiären fortsätter FC Köpenhamn att imponera. Hemma mot Club Brygge blev det seger med 4–0. Svenska landslagets vänsterback Ludwig Augustinsson gjorde en stark insats men kostade på sig att missa en straff vid ställningen 1–0. Augustinsson assisterade till Federico Santanders 3–0 och Mathias Jørgensens 4–0 – båda på hörna. Landslagskollegan Robin Olsen hade inte särskilt mycket att göra mellan stolparna. Erik Johansson spelade hela matchen i mittförsvaret.

I den andra matchen i grupp G vann Leicester mot Porto med 1–0. Islam Slimani, nyförvärvet från Sporting Lissabon och notorisk målgörare mot just Porto, nickade in segermålet och såg till att det engelska mästarlaget står på två segrar efter lika många omgångar.

Leicesters ligakollega Tottenham, som föll hemma mot Monaco i första matchen, tog revansch borta mot CSKA Moskva. Sydkoreanen Son Heung-Min blev matchhjälte med sitt femte mål på fem matcher.

Juventus imponerade och vann med 4–0 borta mot Dinamo Zagreb. Miralem Pjanic, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala och Dani Alves hittade rätt för Turinlaget.