Cigarettens kulturella språk träffar rakt in i konsumtions­kulturens epicentrum. Det var Amerikas ursprungsbefolkning som uppfann tobaksrökningen, som i och med cigaretten gjorde en makalös klassresa som moder­nitetens chica modeaccessoar. I dag har glansen falnat och cigarettens doft förknippas mest med sjabbighet och gula tänder.

Få saker är lika symbolladdade som cigaretten. Associationsbanorna går åt olika håll: till glamour, mognad, revolt, världsvana eller självsäkerhet. Det vita pappers­röret har som en av modernitetens främsta identitetsmarkörer verkningskraft i sinnenas värld. Det kan lugna ­eller hetsa, stimulera eskapism eller självbehärskning, vara ytligt och likväl ge sensuell och estetisk njutning. Cigaretten är kort sagt olika saker för olika människor vid olika tider och platser och byter skepnad som en kameleont.

Européerna lär sig röka av ursprungsbefolkningen när de erövrar Nya världen – ett tidigt exempel på kulturell överföring. Uppfinningen och lanseringen av cigaretten mot slutet av 1800-talet blir emellertid det avgörande steget i rökningens framgångssaga. Massproduktionen av en billig och konsumtionsvänlig nikotinprodukt öppnar nya marknader, socialt och geografiskt. I jämförelse med cigarren och piptobaken är smaken mildare, ­röken lättare att inhalera och förpackningarna dessutom enkla och smidiga att bära med sig.

Cigaretten blir därmed en sinnebild för moderniteten. Den nya och trendiga accessoaren får en närmast ikonisk status, rubbar sociala konventioner och blir självklar i vardagslivets ritualer, på arbetet såväl som på fritiden. Rökningen tar även plats – det syns och märks när och hur man röker. Gränser löses upp och cigaretten erövrar det offentliga rummet och den moderna konsumtionskulturens arenor: gator, torg, transportmedel, affärer och varuhus. På film bolmar skådespelarna varsomhelst och närsomhelst.

Segertåget under 1900-talets första hälft ska ses i perspektivet av tobaks­bolagens aggressiva kampanjer som utnyttjar hela det symboliska spektrumet. Marknadsföringen anspelar på makt, glamour och sex, på det chica och moderiktiga. I reklamens värld signalerar cigaretten en modern och lockande livsstil. Försäljningen ökar parallellt med konsumtionssamhällets expansion. Produkten lanseras som ett hälsomedel för att hålla sig fräsch och smal, som ett tidsenligt alternativ till godis. I annonser rekommenderar Lucky ­Strike: ”Reach for a Lucky instead of a sweet.” Bolagen och dess reklammakare både läser och formar nya kulturella trender.

Under det senaste halvseklet har förtrollningen emellertid brutits och den mytiska auran successivt försvunnit. Cigarettens territorium krymper och den fasas ut från hem, restauranger och offentliga miljöer. På gator och torg naggas frizonerna i kanten. I dag förknippas cigaretten inte längre med världsvana utan istället med ohälsa, sjabbighet, slösaktighet och sjukdomar. Fingrar och tänder missfärgade av nikotin väcker förakt. Fjärran är den tid när röken uppfattades som välluktande och signalerade skönhet och tjusning. I dag stinker den och sätter sig i hår och kläder. Askkopparnas tid är förbi.

Förvisso kan det fortfarande upp­levas som coolt att röka, i synnerhet bland unga, som med en känsla av ­oövervinnerlighet och odödlighet ser det som en rebellisk handling. En gång i tiden fungerade cigaretten som entrébiljett till vuxenvärlden. Numera tolkas det inte sällan som ett hånskratt mot förmaningar och förbud.

Rökning handlar självklart om biologi och medicin, om nikotinberoende och kedjehostningar. Samtidigt öppnar den kulturella ingångar till förståelse av 1900-talets historia och gör det möjligt att avläsa sociala och nationella konventioner. Cigaretten blir snabbt ett globalt fenomen och statsgränser utgör inga hinder för dess spridning. Men trots tobaksbolagens likartade kampanjer världen över får rökningens ritualer och vanor likväl nationella särdrag. Gauloises är inte bara fransk utan också en del av den franska identiteten och röks under båda världskrigen som en patriotisk manifestation.

Cigaretten blir som få andra förbrukningsvaror projektionsyta för det nationella. I stort sett varje land får sin egen historia om tobak och rökning. Det är också utgångspunkten för historieprofessorn Carl Ipsen som i ”Fumo. Italy’s love affair with the cigarette” (Stanford University Press) visar hur cigarettens kulturella roller formas i det nationella.

På väg in i 1900-talet är cigarettrökning en vanlig företeelse i länder som USA och Storbritannien. I det betydligt fattigare Italien går utvecklingen långsammare. Mest frekvent är rökningen i urbana miljöer. Första världskriget bidrar dock till att jämna ut skillnaderna. Unga män från landsbygden som värvas till armén kommer i kontakt städernas unga och möter nya vanor.

I den italienska stumfilmen, som var betydelsefull innan USA tog över i början av 1920-talet, fanns gott om manliga rökare i olika miljöer; på fester, på gatan eller på järnvägsstationer. Med hjälp av rökningen gestaltas på ett effektivt sätt dramatiska gester typiska för genren. Författaren Alberto Moravia ser också symbolvärdet och i debutromanen från 1929 ”De likgiltiga”, om det dekadenta borgerskapet, utgör cigaretterna en del av sceneriet och alla huvudpersonerna röker.

Rökning är däremot inte förenligt med Mussolinis ideal om den hälsomedvetna fascisten (även om regimen inte som Nazityskland driver en antirökningskampanj där alla män betraktas som potentiella soldater och därför anses skyldiga fosterlandet en bra hälsa). Samtidigt betraktas det som självklart att kvinnor inte röker.

De första åren efter andra världskriget är rökning ännu inte särskilt utbrett i Italien. Att cigaretten fortfarande betraktas som lyx kan avläsas i den klassiska neorealistiska filmvågen som ofta skildrar de verkligt fattiga. Den arbetslösa Antonio i ”Cykeltjuven” röker bara en gång och i Viscontis ”Jorden skälver” bjuder en mystisk främling unga fiskare på Lucky Strikes. Männen imponeras eftersom de uppenbarligen inte rökt amerikanska cigaretter tidigare. Främlingen är emellertid smugglare som vill rekrytera bland arbetslösa. Och i Pier Paolo Pasolinis tidiga romaner saknar de fattiga pengar till cigaretter.

I takt med ökat välstånd ökar emellertid också cigarettkonsumtionen och rökning blir ett trivialt inslag i vardagen. Italien kommer ifatt västvärlden både vad gäller ekonomi och konsumtionsvanor. Däremot blundar invånarna länge för rökningens skadeverkningar.

År 1964 publiceras en amerikansk rapport som bekräftar tidigare larmsignaler och övertygande visar klara samband mellan lungcancer och rökning. Det är förstås komplext vem som vet vad och när, samt hur nikotinmissbrukare hanterar sådan information. Amerikanerna reagerar relativt snabbt men det dröjer två till tre decennier innan italienarna tycks komma till insikt.

Ipsen ser den italienska fördröjningen i ett socioekonomiskt perspektiv och menar att det kan bero på okunnighet. Tryckta medier har begränsad spridning i Italien och samtidigt fortsätter hälsoministrar att ifrågasätta faror och risker bland annat av hänsyn till den inhemska tobaksindustrin.

Avgörande är emellertid vad som klichéartat kan kallas nationalkaraktären. I det italienska samhället finns en skeptisk hållning till auktoriteter och misstro mot myndigheternas direktiv, vilket kallas menefreghismo som på svenska betyder ungefär: ”Jag bryr mig inte.” Det gäller inte bara rökningens risker. Länge är italienarna också motvilliga till att bära motorcykelhjälmar och att använda bilbälten.

Det är först under 1990-talet som cigarettkonsumtionen minskar. Italienarna börjar ta hotbilderna på allvar, inte bara rökningens utan även trafikens. Menefreghismos ställning tycks försvagas eller möjligen handlar det om europeisering och amerikanisering. Italien blir åtminstone mer likt andra västeuropeiska länder.

Det finns emellertid könsskillnader i vanorna. I början av 1900-­talet röker få italienska kvinnor. Deras tobakskonsumtion ökar egentligen först efter det mytiska 1968. Samtidigt går utvecklingen åt motsatt håll i länder som USA och Storbritannien. Utmaningarna mot traditionellt könsrollstänkande kommer senare till Italien och för italienskorna signalerar rökning jämlikhet. Stereotyper om den kvinnliga rökaren som hora, rebell eller intellektuell är dessutom seglivade. Männen tar i högre grad larmsignalerna på allvar eftersom rökning inte är ett led i deras jämlikhetsprojekt.

Cigarettens kulturella språk är förvisso tänjbart och öppnar för tolkningar, men det träffar rätt i konsumtionskulturens epicentrum och framstår som en sinnebild för 1900-talets köpfest. Få förbrukningsvaror har haft en så stark resonans i tiden och varit så meningsskapande i allt från politik till kärlek. Det vita pappersröret behärskade ytans sceneri och spelade huvudroll på den populärkulturella arenan.

Många saker och händelser hamnar i historiens döda vinkel eller försvinner i minneskulturens skugga. Cigaretten må vara ohälsosam, onyttig och förgänglig. Likväl är den bärare av kulturella konventioner som synliggör djupare liggande mönster. Att den i allt högre grad stigmatiseras och omgärdas av förbud är förstås positivt, men det blir problematiskt om den försvinner helt ur synfältet. Det innebär att dess betydelse som projektionsyta för kulturella och nationella föreställningar tenderar att glömmas bort. Giftstämpeln riskerar att utplåna cigarettens betydelse och göra den historielös.