Roger Moore: Kvinnlig Bond – nej tack

Roger Moore och Tanya Roberts i Bondfilmen Levande måltavla (A view to a kill) 1985. Foto: Splash News/IBL

Sedan Craig sade att han hellre skulle "skära handlederna av sig" än att spela James Bond en gång till har det spekulerats i vem som kommer att ta över kostymen efter honom. Ett förslag har varit att det är dags för en kvinnlig Bond. Den idén går dock inte hem hos Moore.

– Man skulle kunna ha en kvinna, en Jane Bond, men det skulle inte ha någonting med James Bond att göra. Nej, Bond är Bond, sade han i intervjun.

Under ett panelsamtal på The New Yorker Festival tidigare i oktober tonade Craig ned sitt uttalande om att lägga 007-kostymen på hyllan.

– Det där var dagen efter att inspelningarna var avslutade. Jag hade varit hemifrån ett år, sade han.

Enligt The Independent har han blivit erbjuden nära 1,2 miljarder kronor för att stanna kvar för ytterligare två filmer.