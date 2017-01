Röda Korset varnar: Brittisk sjukvård i kris

Royal Free Hospital i London, ett av de offentliga sjukhusen i Storbritannien. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

"Vi har kallats in för att stödja NHS och hjälpa folk att komma hem från sjukhuset och frigöra välbehövliga sjukhusplatser", säger chefen för Röda Korset i Storbritannien, Mike Adamson, enligt ett pressmeddelande.

NHS, National Health Service, är namnet på det offentliga sjukvårdssystemet i England, Skottland och Wales.

Uttalandet följer på varningar från flera sjukhus om att de är under så hårt tryck att de inte längre kan ge patienter mer omfattande vård.

Statistik visar att 42 akutmottagningar under förra veckan beordrade ambulanser att köra till andra sjukhus – dubbelt så många som under motsvarande period 2015, rapporterar BBC. Ambulanser kan bara dirigeras om när en mottagning är under betydande tryck.

Både Röda Korset och oppositionspartiet Labour kräver att den brittiska regeringen öppnar plånboken och investerar i sjukvården.

En talesperson för NHS England tonar ned situationen och hävdar att sjukhusen inte är lika fulla som vid motsvarande tid förra året, enligt nyhetsbyrån Reuters.