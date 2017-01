Robotar utmanar rådgivare – välkomnas av FI

Ann Grevelius och Jonas Hombert förbereder lanseringen av Opti, en tjänst för automatiserad rådgivning. Foto: Carl Bredberg

Konsumenter beskriver hur deras sparpengar har gått upp i rök efter att de har följt råd från finansiella rådgivare. Organisationer och myndigheter beskriver en traditionell rådgivningsmarknad där provisioner går före konsumentens bästa.

Samtidigt börjar en ny marknad växa fram: robot-rådgivning, eller automatiserad rådgivning som det också kallas. Precis som på den traditionella marknaden ges personliga råd om finansiella instrument, men den automatiserade rådgivningen ges utan mänsklig inblandning, eller med begränsad sådan. Rådet ges alltså huvudsakligen digitalt.

På Finansinspektionen är man optimistisk till utvecklingen.

– Vi har sett många problem på marknaden för traditionell rådgivning, därför är det positivt om det kan växa fram en marknad som inte styrs av provisioner på samma sätt. Automatiserad rådgivning är en möjlighet att skapa en oberoende rådgivningsmarknad, säger Robert Karlsson, biträdande områdeschef på konsumentskydd vid Finansinspektionen.

Samma tongångar hörs från Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter:

– Allt som kan vara ett alternativ till traditionell rådgivning är positivt, säger han och tillägger att de positiva effekterna av automatiserad rådgivning förutsätter att konsumenterna kan känna sig trygga med de digitala tjänsterna.

Hittills har två företag fått godkänt att starta automatiserad rådgivning, och ytterligare en ansökan har nått myndigheten. Men antalet företag som nosar på marknaden är fler. Företag som sedan tidigare har tillstånd att bedriva finansiell rådgivning behöver nämligen inget ytterligare tillstånd för att starta automatiserad rådgivning.

Finansinspektionen ställer samma krav på företagen som ansöker om att bedriva automatiserad rådgivning som på traditionella aktörer. Men med automatiserad rådgivning kan dokumentation underlättas och intressekonflikter lättare undvikas. Samtidigt ställs höga krav på tekniken. Ett fel i algoritmen bakom tjänsten riskerar att snabbt drabba många kunder.

– Med automatiserad rådgivning kommer en ökad teknikrisk och en minskad risk för mänskliga misstag. Av den anledningen måste företagen fokusera mer på sina tekniska system. Företagen måste se till att de har säkra och tillförlitliga system, och säkerställa att det inte byggs in några intressekonflikter i rådgivningsprogrammet, säger Robert Karlsson.

Finanskvinnan Ann Grevelius har efter nästan två decennier stor insikt i hur den traditionella marknaden fungerar. Men för två år sedan valde hon att vända den ryggen. Hon ville komma närmare spararna från ett oberoende perspektiv.

– Rådgivning är ofta dyrt, som det ser ut i dag. De flesta aktörer, såsom banker, rekommenderar sina egna produkter och provisioner styr i hög utsträckning, säger hon.

Nu är Ann Grevelius medgrundare och styrelsemedlem i Opti, ett av de två företag som har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva automatiserad rådgivning. Bolaget förbereder nu lanseringen av en app och har tagit fram en teknik för att granska tusentals fonder och ge dem omdömen utifrån bland annat resultat, låga avgifter och bred riskspridning. För att genomlysa fonderna används omkring 15 faktorer.

Finansiella investeringsråd kommer via mobilen i appen Opti. Foto: Carl Bredberg

Med hjälp av appen ska sparare kunna testa hur bra deras egna fonder egentligen är och se vilka andra alternativ som finns på marknaden.

– Det fungerar som en hälsokoll för ditt fondsparande, säger Jonas Hombert, vd för Opti.

Tjänsten är gratis, men sparare kommer att erbjudas hjälp med fondbyte för en kostnad av 145 kr mellan olika banker. Planen är att lägga till mer avancerade tjänster allt eftersom. Men hittills har appen varit kopplad till höga investeringskostnader. Grundarna har ännu inte tagit in något kapital utifrån, trots att utvecklingen av tekniken har pågått sedan 2014. Först under året väntas pengar ticka in.

Vd Jonas Hombert siktar nämligen på ett genombrott för appen 2017, men han tror att det kommer att ta betydligt längre tid för branschen att mogna.

– Det kommer att ta flera år att lyckas visa på skillnaden mellan beroende och oberoende rådgivning, säger han.