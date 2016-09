Regeringen vill vinna även nästa val, och därför rör inte Magdalena Andersson ränteavdragen. Det bästa hade varit om finansministern hade vågat dra av plåstret nu innan såret börjar svida.

”Det bästa hade varit om finansministern hade vågat dra av plåstret nu innan såret börjar svida”, skriver SvD:s Frida Andersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

På onsdagen sade finansminister Magdalena Andersson att hon inte rör ränteavdragen 2017 eller 2018. Både miljöpartiet och vänsterpartiet, vilket regeringen måste förhandla med inför budgeten, är för en utfasning. Finansmarknadsminister Per Bolund har i intervjuer, om inte ställt dörren på glänt för en utfasning, så åtminstone börjat rucka försiktigt på handtaget. Ändå är finansministerns uttalande knappast någon kioskvältare.

Inget ska göras förrän alla partier tillsammans kan ta emot väljarnas eventuella vrede.

En utfasning skulle nämligen beröra alltför stora och viktiga väljargrupper. Många svenskar, speciellt högbelånade storstadsbor, har sedan länge kalkylerat med möjligheten att dra av de 30 procenten från räntekostnaden. Hushållsbudgetarna har gjorts upp med avdraget som en viktig faktor.

Dessutom vill regeringen inte bli ihågkommen som den som har de utfasade ränteavdragen på sitt samvete. Det är därför som Socialdemokraterna hela tiden betonar vikten av en blocköverskridande överenskommelse. Inget ska göras förrän alla partier tillsammans kan ta emot väljarnas eventuella vrede. När alliansen sade nej till utfasade ränteavdrag i de blocköverskridande bostadssamtalen så fick regeringen det att låta som att de borgerliga därmed gjort det omöjligt för regeringen att agera i frågan. Det är det inte.

Det rimliga hade varit om amorteringskravet aldrig hade införts, och man i stället hade påbörjat en utfasning av ränteavdraget.

Problemet är att det blir svårare och svårare att göra något åt ränteavdraget. De flesta är överens om att en utfasning vore det rimliga. Avdraget infördes när vi hade höga bolåneräntor och en högre fastighetsskatt. I dag är bolåneräntorna rekordlåga och svenska bostäder står på ett oroande högt skuldberg. Så mycket bättre kan tillfället knappast bli att påbörja en försiktig nedtrappning av avdraget. I andra länder har vi sett exempel där avdraget har trappats ned med 1 procent per år, för att antingen fasas ut helt eller helt enkelt bantas till 20 procent.

En familj som har cirka 3,3 miljoner i lån betalar i dag cirka 2 900 kronor i månaden i ränta efter avdrag, beräknat på en ränta på 1,5 procent. Skulle avdraget bantas till 20 procent så innebär det att månadskostnaden ökar med strax över 400 kronor i månaden, enligt SvD:s beräkningar.

Det blir alltså knappast lättare med tiden att få väljarna att svälja argumenten för ett utfasat ränteavdrag.

Det är förstås pengar det med, men har banken gjort sitt jobb vid kreditprövningen så är det en kostnad som hushållet bör klara. Räknar vi med en ränta på fem procent, avlägsen i dag men långt ifrån orealistisk i morgon, så blir siffrorna dock helt andra. Då handlar det om en ökad månadskostnad på 1 375 kronor, alltså 16 500 kronor per år. Om avdraget slopas helt handlar det om ökade räntekostnader på 49 500 kronor per år. Och då har vi bara räknat med ett lån på 3,3 miljoner. Många storstadsbor har betydligt högre än så. Ett hushåll med ett lån på 6 miljoner kronor skulle få ökade räntekostnader på 89 000 kronor per år med ett helt slopat avdrag.

Det blir alltså knappast lättare med tiden att få väljarna att svälja argumenten för ett utfasat ränteavdrag. Visserligen har vi nu ett amorteringskrav som också tynger många hushåll. Det rimliga hade varit om amorteringskravet aldrig hade införts, och man i stället hade påbörjat en utfasning av ränteavdraget.

Nu har vi ett amorteringskrav och måste anpassa oss efter det. Amorteringskravet kommer svida som mest när bolåneräntorna stiger. Det är problematiskt om inte våra politiker har mod nog att påbörja en - mycket försiktig - nedtrappning av ränteavdraget nu. Om man yrvaket fasar ut avdragen först om några år, när räntorna har börjat stiga, så väntar en dubbel privatekonomisk chock för hushållen.