Riskfyllda blancolån ökar – nu varnar mäklarna

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bolånetak, amorteringskrav och allt högre bostadspriser sätter press på bostadsköpare. Nu kommer flera signaler om att svenskar tar blancolån för att kringgå de hårdare reglerna som omgärdar bostadslån. Blancolån, alltså lån utan säkerhet, har ofta högre ränta än lån med exempelvis bostaden som säkerhet. Det riskerar alltså att bli en dyr affär.

Fastighetsmäklarkedjan Bjurfors har märkt av att allt fler köpare finansierar delar av sina bostadsaffärer med lån från snabblåneinstitut och andra finansbolag som sysslar med blancolån.

– Vi ser det oftare i affärerna och att ett ökat antal kronor kommer från blancolånsinstitut. Bankerna har blivit tuffare i sina krav på låntagare och det leder till en mer komplicerad finansiering av bostadsköp, säger Pontus Kopparberg, vd på Bjurfors Stockholm.

De med svagast ekonomi tvingas att komplettera med blancolån, med högre ränta.

Även Erik Olsson Fastighetsförmedling har uppmärksammat att bostadsköpare använder blancolån för att finansiera kontantinsatsen. Men fenomenet är långt ifrån nytt, enligt Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Trenden kom med bolånetaket. De med svagast ekonomi tvingas att komplettera med blancolån, med högre ränta. Vilket gör att de får ännu svårare att amortera ned sina lån, säger Johan Nordenfelt.

Siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att blancolånen ökar. Tillväxttakten för svenskarnas konsumtionslån, såsom blancolån, låg på 4,9 procent i september, en ökning från augustis 3,9 procent, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det innebär att hushållens konsumtionslån totalt uppgår till hela 185 miljarder kronor. En kraftig ökning jämfört med 2010 då motsvarande siffra var 120 miljarder kronor.

En titt i SCB:s tidsserier visar också att det skedde ett trendbrott i december 2010, efter att bolånetaket infördes samma år. Det var nämligen då som ökningstakten i hushållens konsumtionslån ökade på allvar.

Även storleken på de blancolån som svenska hushåll tar tycks öka. Låneförmedlingstjänsten Zmarta har kartlagt 10 000 nytagna blancolån som gavs ut av banker och andra låneaktörer under årets första halva. Och det visar sig att snittbeloppet för ett sådant lån idag ligger på över 96 000 kronor. Det är en ökning med nästan 19 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Mattias Hallgren, marknadschef på Zmarta, tror att trenden med allt större konsumtionslån delvis kan bero på att marknaden för bolån blivit hårdare reglerad.

– Vi ser att det finns en sådan trend, det är signaler vi får när vi pratar med kunder och i den information kunden måste uppge i samband med lånet, säger Mattias Hallgren.

Emma Persson, boendeekonom på SBAB, vågar inte uttala sig tvärsäkert om ett samband mellan de hårdare bolånevillkoren och ökningen av konsumtionslån, men hon konstaterar samtidigt att de höga bostadspriserna och kravet på en kontantinsats har gjort att det idag är fler som behöver hjälp med finansieringen.

– För människor som inte inte har ett stort sparkapital eller en bostad att belåna kan den enda möjligheten vara att låna ihop till kontantinsatsen. Med de långa spartider som krävs för att få ihop till de stora summor som behövs så kan jag mycket väl tänka mig att blancolån är det enda alternativet för en del, säger Emma Persson.

Det är viktigt att tänka på att blancolån belastar din återbetalningsförmåga och inte går att dölja när banken tar en kreditupplysning

Hon hänvisar till en undersökning som SBAB gjorde i maj i år. Den visar att var tredje behövde ta hjälp av en medlåntagare för att få lånet till den bostad de idag bor i, och 16 procent fick hjälp med kontantinsatsen. Bland de yngsta, 20-29 år, behövde så många som 60 procent någon form av hjälp.

I undersökningen gjorde man också en historisk tillbakablick. Strax efter fastighetskrisen i början av 1990-talet behövde nästan hälften hjälp med finansiering av bostaden, antingen via en medlåntagare eller via ett privatlån. Under 2000-talet behövde färre hjälp, men sedan 2010 har pendeln alltså svängt igen.

– Det är viktigt att tänka på att blancolån belastar din återbetalningsförmåga och inte går att dölja när banken tar en kreditupplysning, säger Emma Persson.

Mäklarna på Swedbank Fastighetsbyrån eller Erik Olsson Fastighetsförmedling har dock inte märkt av att blancolån har blivit vanligare på senare tid för att finansiera kontantinsatsen. Däremot anser de att det under lång tid har blivit vanligare att föräldrar hjälper sina barn genom att exempelvis belåna sina bostäder.

– Det är klart att blancolån kan förekomma. Men det vanligaste är att man som förstagångsköpare tar hjälp av föräldrarna för att få ihop till en kontantinsats, säger Johan Vesterberg, presschef Swedbank Fastighetsbyrån.