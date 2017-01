Ring i bistra nyårsnatten

Foto: Emrah Gurel / TT

Ring själaringning öfver land och vatten! Den är vacker, Lord Alfred Tennysons dikt ”Nyårsklockan”. Men blott en knapp halvtimme efter att Pernilla August läst den på Sollidenscenen på Skansen, kom det första telegrammet från AP om nyårsattacken i Istanbul. När nyårsdagen grytt, hade dödssiffran justerats från de initiala 35 till i skrivande stund 39. Därtill är många skadade.

Min nyårsdagskrönika med både mörker och hopp som publicerats i eSvD och på svd.se idag fick uppdateras på webben. Det blev inte det grymma dådet i Berlin som fick avsluta året; Istanbul blev återigen drabbat.

Och trots att de hemska nyheterna kommer så ofta att man minns när det hände sist, är den här sortens händelser så svåra att ta in. Tragedin i människors död. Det grymma och oförsonliga (eller ännu värre, likgiltiga) våldet och hatet. Det faktum att det lidande som är så meningslöst ur offrens och omgivningens blick, bär en upphöjd mening för dem som planerar och utför dåden.

Ännu har ingen tagit på sig skulden för dåden. Men Turkiet är särskilt drabbat, och Per Gudmundson skriver i måndagens huvudledare om skälen som redan nu finns på webben. Och som SvD:s nyhetsbevakning också har visat, sticker Turkiet ut när det gäller terrorattacker. I somras skrev dåvarande ledarvikarien Alexandra Ivanov, efter terrorattacken i Istanbul, en text som bär giltighet även nu.

Även i Sverige blev nyårsnatten tid för handlingar som skulle kunna ha slutat riktigt illa. Enligt TT kunde den svenska nyårsvakan sammanfattas med orden ”fylla och stök”: I Katrineholm kastades en splittergranat mot polisstationen på tolvslaget, vilket fick entrédörren, flera fönster, tre bilar och fastigheten mitt emot polishuset att skadas.

Mellan klockan 22 och 03 fick polisen motta runt 50 samtal om folk som skjutit raketer, med andra mål än himlen. ”De skjuter mot räddningstjänsten, mot oss och mot ambulanser. De skjuter mot bussar och spårvagnar och kastar smällare mot folk som väntar på bussen”, berättade polisens presstalesperson Hans Lippens till TT. ”Det är helt okontrollerad skjutning och raketer som briserar utan kontroll.” Och i Vivalla i Örebro skadades en liten pojke när någon sköt in en raket genom brevinkastet. (TT 1/1)

För ett år sedan, på nyårsdagen 2016, fick vi ta del av de oroande nyheterna från Köln och övergreppen mot kvinnor under nyårsnatten. I april kom den polisrapport från den expertgrupp som under tre månader arbetade med att utreda händelserna. Sammanlagt hade 1 527 brott begåtts mot 1 218 brottsoffer – varav hälften utsatts för sexuella övergrepp och ofredanden. I de övriga fallen handlade anmälningarna om framförallt stöld, och i 185 fall om både stöld och sexuella övergrepp. Dessvärre blev det inte bara Köln, utan förfarandet med män som samarbetar i grupp för att attackera kvinnor på offentliga platser, upprepade sig även i Stockholm under festivalen We are Stockholm. Om detta skrev ledarkolumnisten Paulina Neuding häromdagen.

Det ljusa och mörka existerar samtidigt. Många har parallellt med vetskapen om detta tillbringat det senaste dygnet i värme och gemenskap, präglad av framtidsoptimism. Det ena tar inte ut det andra. Men det är lika bra att 2017 har börjat. Vi har mycket att göra.

