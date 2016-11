Jobba till 70 – gäller inte i riksdagen

Riksdagsledamöternas tjänstepension (ålderspension) är en så kallad förmånsbestämd pension. Det betyder att nivån på pensionen är förutbestämd som en viss del av inkomsten, Den påverkas exempelvis inte av kraftiga börsfall. Enligt Statens tjänstepensionsverk tjänar en riksdagsledamot under ett år in tjänstepension som motsvarar 1 000 kronor i månaden. Full tjänstepension, efter 30 år, är därmed cirka 30 000 kronor per år livsvarigt.

De unika villkoren för riksdagsledamöterna gäller deras tjänstepension. Inom den allmänna pensionen har ledamöterna samma villkor som övriga löntagare.