Daisy Ridley. Arkivbild. Foto: Joel Ryan

Filmen bygger på författaren Sonia Purnells Virginia Hall-biografi "A woman of no importance" och kommer att skildra hur Hall inledde sin spionkarriär i brittiska Special Operations Executive under andra världskriget för att sedan arbeta för den amerikanska CIA-föregångaren OSS.

"Äntligen tycker mina söner att mitt arbete är lite häftigt", skriver Purnell på Twitter.