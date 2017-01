"Jag behöver bara ett namn på den" säger han i ett uttalande.

Rick Astley hade en hit med låten "Never gonna give you up" som släpptes 1987. På senare år har han blivit föremål för verbet "Rickrolling" som innebär att man lurar någon att klicka på en länk i tron om att de ska se någon annat, för att i stället se musikvideon till "Never gonna give you up."

Under mars och april kommer Rick Astley turnera i Storbritannien.