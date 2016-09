RHCP-trummisen om bandets framtid

Knappt tre timmar innan spelningen på Tele2 Arena i Stockholm börjar tar Chad Smith emot i en av replokalerna under scenen. Trumstockarna är som en förlängning av hans egen kropp när han virvlar fram över cymbaler och pukor. Inte konstigt att det inte ser ansträngt ut – den 55-årige Red Hot Chili Peppers-trummisen har spelat sedan han var sju år gammal.

Efter intervjun ska han ladda upp för konserten genom att jamma med bandkompisarna Anthony Kiedis, Michael "Flea" Balzary och Josh Klinghoffer. Någon annan ritual före konserterhar han inte.

– De andra har sina rutiner, speciellt Anthony och Flea är väldigt noga med exakt när de ska äta, byta om och värma upp. För mig är det mer flytande, jag tar det som det kommer, säger Smith med en axelryckning.

Han säger att relationerna bandmedlemmarna emellan har sina toppar och dalar, men att deras gemensamma mål och stora tacksamhet över att kunna ägna sig åt musiken är större än de konflikter eller irritationer som ibland kan uppstå.

Nu för tiden turnerar de inte lika intensivt som tidigare. Tre veckors spelande varvas med tio dagar ledigt.

– Det tar ganska lång tid att ta sig runt jorden på det viset, men det gör att vi kan ge bra spelningar, träffa våra familjer och inte bli galna.

– Om man turnerar för länge är det lätt att man bränner ut sig. Med åren har vi insett det och hittat ett sätt som funkar för oss.

Red Hot Chili Peppers skriver alltid sin musik i samband med att de ska in i studion. På så vis känns låtarna aldrig gamla när det är dags att spela in.

– Våra skivor blir därför som dokument över var vi befinner oss, som band, precis då. Jag tror att det hjälper oss att hålla musiken fräsch.

Trots att de har spelat tillsammans så länge är en av deras största drivkrafter fortfarande att utvecklas.

– Vi studerar musik, lär oss hela tiden och vill bli bättre och bättre, säger Smith.

Bandets senaste platta, "The getaway" släpptes i juni i år, men de funderar redan över nästa skiva. Producenten Brian "Danger Mouse" Burton föreslog nyligen att de borde ge sig in i studion mitt under en turnéperiod, vilket de aldrig har gjort tidigare.

– Jag lovar inte att vi har en ny skiva ute nästa år eller så – men vi kanske börjar skriva igen tidigare än planerat.