Resurs Bank om boten från FI: ”Självklart inte bra”

– De har rapporterat felaktig konsoliderad situation. Ett bolag till skulle ha ingått i gruppen, säger Linda Löfgren, jurist på FI:s enhet för bankrätt och kreditinstitut.

Enligt Jan Samuelson, styrelseordförande i Resurs Holding och Resurs Bank, beror detta på ett komplext regelverk, och då Nordic Capital köpte in sig i Resurs bank 2012 så kom ytterligare ett bolag in i Resurskoncernen. Men Nordic Capitals holdingbolag räknades inte in i Resurskoncernen.

Självklart är det inte bra att få en anmärkning.

Det har lett till att koncernen varit underkapitaliserad. Därför får nu Resurs Holding en anmärkning av Finansinspektionen, och en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Summan är ganska beskedlig i sammanhanget, FI har sedan förra året möjlighet att drämma till med betydligt högre belopp som baseras på bankernas vinst. Men att FI ändå väljer att sanktionera innebär ett klart ställningstagande. Resurs Holding har gjort fel.

– De har överträtt kapitaltäckningsreglerna som är ett centralt regelverk, säger Linda Löfgren.

När FI har bestämt avgiften har hänsyn tagits till att en del av överträdelserna skett före ikraftträdandet av de nya reglerna. Dessutom har Resurs själva anmält ärendet själva till FI, vilket också vägts in. Däremot har FI inte tagit någon hänsyn till att Resurs Holding numera är ett börsbolag.

– Vi kan välja mellan varning och anmärkning, där anmärkning är mildare, säger hon.

Risken för kunderna är mindre än om kapitalbristen hade gällt banken, förklarar Linda Löfgren. Underkapitaliseringen har varit på gruppnivå.

Regelverket är rätt snårigt kring hur koncerner ska redovisas. Men det har inte någon betydelse för ansvaret.

– Regelverket ändrades 2013. Jag kan förstå att de tycker att det är komplext. Men det är bolaget självt som är ansvarigt, säger Andreas Borneus, kapitaltäckningsexpert på FI.

Huruvida det är vanligt att bolag gör fel kan han inte kommentera.

– Detta ärende gäller just det här bolaget, säger han.

Styrelseordförande Jan Samuelson konstaterar att det är allvarligt att få en reprimand från FI. Särskilt som Resurs Holding just börsnoterats. Men Resurs-koncernen har varit mycket tydliga med att frågan funnits, förklarar han, både i prospektet inför börsintroduktionen och i bolagets rapporter.

– Vi gick själva till Finansinspektionen och anmälde när vi trodde att vi rapporterat fel. Men sedan förra året så rapporterar vi rätt.

Nu är det skönt att saken är löst, tycker han, även om det innebär en sanktion på 35 miljoner kronor. 20 av dem står Resurs för, resten betalar Nordic Capital, berättar han.

Hur marknaden och börsen reagerar på Resurskoncernens felsteg kan han inte säga.

– Det är svårt att bedöma, men det ska inte vara någon överraskning. Däremot är det positivt att den är parkerad och löst. Men självklart är det inte bra att få en anmärkning, säger Jan Samuelson.