Republikaner vill se bevis på valfusk

Den republikanske senatorn Lindsey Graham. Arkivbild. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Trump "underminerar förtroendet både för det amerikanska demokratiska systemet och för sig själv", säger senator Lindsey Graham.

Donald Trump överraskade högt uppsatta republikaner och demokrater i kongressen tidigare i veckan när han under en middag i Vita huset upprepade sitt påstående om att miljontals illegala invandrare röstade på motståndaren Hillary Clinton – vilket berövade honom folkets röst.

– Jag var inte där, men om USA:s president säger att 3,2 miljoner personer röstade olagligt skakar det förtroendet för vår demokrati, han måste visa varför han tror det, säger Graham, tung republikansk senator, till CNN.

Inte heller representanthusets talman Paul Ryan tror på Trump. Han säger att han inte har sett några bevis för hans påstående om valfusk.

Vita husets presstalesperson Sean Spicer bekräftade på tisdagen Trumps åsikt, dock utan att kunna presentera några bevis.

– Hans kommentar var att tre till fem miljoner människor kan ha röstat illegalt, baserat på de studier han har sett, säger Spicer enligt nyhetsbyrån AFP.

Enligt Spicer indikerar studierna – som alltså inte redovisas – att 14 procent av dem som röstade inte var amerikanska medborgare.

Det har inte framkommit några indikationer på att utbrett valfusk skett under höstens presidentval. Ansedda The New York Times kallar kort och gott Trumps påstående en "lögn".