Åsa Linderborg menar att jag är en hycklare som inte gillade en satirteckning de publicerade på Aftonbladet Kultur, eftersom jag tidigare har försvarat bland annat Charlie Hebdo (i en text skriven samma dag som terrordådet inträffade). I en tweet (ja, det är så kulturdebatter startar nuförtiden) skrev jag att det var "lågt" att raljera över kristna som mördas. Sak jag inte skrev: att Aftonbladet kultur borde mördas. Där har vi en skillnad i dignitet mellan det som skedde Charlie Hebdo – tolv personer avrättades av islamister – och det som skedde teckningen på Aftonbladet Kultur – den gillades inte av alla. Det som har hänt är alltså följande: jag har försvarat yttrandefrihet i många år, även när min egen person är föremålet (även jag avbildades som nazist, vänstern måste verkligen komma på något nytt...), och även när meningsmotståndare hotas. Nu har jag ogillat en (1) satirteckning. Det gör mig alltså till en hycklare, enligt Linderborg.

Att analysera humor är det mest humorlösa som finns. Men here goes: Satirteckningen av Pontus Lundkvist i Aftonbladet kultur visar en man med ett kors målat på hakan som säger: ”Kampanjen går ut på att man ska lägga upp bilder där man i solidaritet med förföljda kristna har ritat ett kors på sin haka, men det är som att folk vill missförstå”, nederst på bilden står hashtaggen #mitthakkors. Det är en drift med kampanjen #mittkors som startade i slutet av av juli av prästerna Johanna Andersson, Annika Borg och Helena Edlund. Kristna uppmanades lägga upp en bild på sig själva tillsammans med sitt kors. Syftet var att visa stöd för kristna som förföljs runtom i världen, och även i Sverige. En utlösande faktor, förutom det pågående folkmordet på kristna, var det brutala mordet utfört av islamister på prästen Jacques Hamel i en kyrka Rouen mitt under pågående gudstjänst. Svenska kyrkan kritiserade initiativet som riktat mot muslimer, någon menade att kampanjen kapats av ”nyfascistiska krafter”, medan Åsa Linderborg mer återhållsamt menar att det rör sig om ”konservativa krafter”. Kors i taket.

Det är inte raketforskning att tolka #mitthakkors. Teckningen driver med initiativtagarna bakom #mittkors, och vill visa hur deras syfte är brunt snarare än kristet. Jag skrattade inte, men det var bra satir, om man delar den uppfattningen. Själv tror jag att Pontus Lundkvist hade platsat bra i Charlie Hebdo eftersom det var en respektlös teckning helt i linje med deras filosofi. Självklart har jag inget emot att teckningen publiceras. Jag försvarar rätten att satirisera allt. Det betyder inte att man måste tycka att all satir är bra eller rolig. Man får skämta om allt, men man kan inte begära att alla skrattar.

Det kan tilläggas att inga människor mördas för att de driver med svenska kristna. Man kan skämta om påven, Jesus och varenda kristen symbol som innehåller minsta spårämne av helighet utan att riskera annat än att folk blir ledsna eller arga. Därför är jämförelsen med Charlie Hebdo lätt överdriven.

Åsa Linderborg menar att hon har haft en konsekvent hållning i yttrandefrihetsfrågan. Det är en sanning med modifikation. Charlie Hebdo ville hon inte röra i med tång, inte heller Mohammedkarikatyrerna, men däremot är det sant som hon stolt proklamerar att hon publicerade Lars Vilks rondellhund. Är hon då en hycklare? Givetvis har en kultursida rätten att välja vad man publicerar. Yttrandefriheten kräver inte att man älskar allt, bara att man tillåter även de man inte gillar att yttra sig. Men vad man väljer att publicera säger också något om ens världsbild. Aftonbladet kultur skulle aldrig publicera Charlie Hebdos satir över islamistiska terrorister men driver gärna med de som visar solidaritet med kristna.

Gott så. Även satir över solidaritetshandlingar efter ett mord får man leva med i ett öppet samhälle, det är givetvis helt rätt. Den principen står jag helhjärtat bakom. Jag var för snabb med att påstå att teckningen drev med kristna som mördas när den handlade om initiativtagarna bakom Mitt kors. Jag drar därför tillbaka min säkerligen mycket drabbande twitterfatwa över Pontus Lundkvist och hoppas att hans liv inom kort ska kunna återgå till det normala.

Men både Linderborg och Lundkvist har ändå fel, satir eller ej. Det är inte tokkonservativt att ha ett kors om halsen. Tvärtom behöver mer solidaritet visas med de kristna i världen som förföljs och mördas för sin tro. Hoppas därför att Mitt kors bara är början på något större.