Rektorn greppade klubba – sprang och varnade eleverna

Rektorn Djeno Mahic på Kronans skola i Trollhättan. Foto: Anna Svanberg

Brinnande facklor ska lysa upp Trollhättan på årsdagen efter de brutala morden på Kronans skola. En manifestation mot rasism hålls för hedra de tre offren.

Inne på sitt kontor på Kronans skola sitter rektorn Djeno Mahic, som är en av manifestationens talare. Han funderade först på om han överhuvudtaget skulle dyka upp.

Årsdagen väcker traumatiska minnen, som river i sår som fortfarande läker. Men det är viktigt att eleverna har någon på plats som de känner igen, tycker han.

– Årsdagen kommer oavsett om vi vill eller inte och nu kan jag berätta om det vi har gjort. Året har inneburit väldigt mycket sorg och jag vill prata om hur vi tagit oss tillbaka, säger han.

Klockan var 10.08 på förmiddagen, torsdagen den 22 oktober förra året, när det första samtalet nådde larmcentralen.

SOS 112, vad har inträffat?

– Jag är på Kronans skola. Kom till skolan Kronan i Trollhättan.

Vad är det som händer?

– Vi har en galning här, som har huggit ner personal.

Fler ringde in.

– Vi har låst in oss, för det springer en gubbe med svärd här.

Skrik hördes i bakgrunden.

– Vi behöver alla poliser i världen, det är panik!

Klockan blev 10.17.

– Ni får komma hit snabbt annars dör människor. De håller på att dö här!

Skoldådet pågick i ungefär 10 minuter – en 21-årig man med svärd, militärhjälm och svart rock attackerade elever och personal.

Den dagen fanns 400 elever och ett 80-tal vuxna på skolan. Elevassistenten Lavin Eskandar, 15-årige eleven Ahmed Hassan och läraren Nazir Amso överlevde inte.

Det var ett rasistiskt hatbrott, begånget av en ensam gärningsman som kopplade sina egna upplevda misslyckanden till invandringen, enligt polisens analys.

I Kronogården nämner inte de drabbade hans namn.

Rektorn Djeno Mahic. Foto: Thomas Johansson/TT

Det är måndag förmiddag när det ringer i Djeno Mahic telefon. Det är ännu en reporter som ringer och frågar om han vill prata – återigen är Kronan i centrum.

– Vi har varit en öppen skola efter händelsen och vill fortsätta vara det. Men du måste förstå, elever och personal som läser din artikel ska klara av att gå till skolan samma dag, svarar han.

När gärningsmannen marscherade in i skolan sprang Djeno Mahic genom korridorerna och ropade åt lärarna att stänga in sig, låsa till klassrummen och dra för gardinerna. Den svartklädde inkräktaren bankade och ryckte i dörrarna, men kom inte in.

I telefonsamtalet med Djeno Mahic, inför intervjun, blir det tydligt att han fortfarande är skolans beskyddare.

– Det är för elevernas bästa, du måste förstå.

Någon hjältetitel har han aldrig bett om. Men i polisens 500 sidor långa förundersökningsrapport blir det tydligt att hans agerande kan ha räddat liv.

– Jag fick veta ganska omgående vad som pågick. För jag såg ju gärningsmannen. Som tur var så lyssnade man när jag sa åt dem stänga in sig, även om de inte såg vad som hände ute i korridoren.

”herregud var är alla barnen, vi måste gömma barnen”

Hur tänkte du i den situationen?

– Jag tänkte, ”herregud var är alla barnen, vi måste gömma barnen”. Jag var skiträdd. Men tanken på barnen tog över. Hade jag gjorde det igen? Jag vet inte. Förmodligen.

Du tog en innebandyklubba?

– Ja, jag hittade en. För att försvara mig. I efterhand har de små barnen frågat mig varför jag sprang runt skolan med en klubba. Och jag vet att det fanns dem som såg mig genom fönstret och tänkte ”vad håller han på med”.

Två poliser sköt gärningsmannen omedelbart efter att de kommit in i skolan. Men det var bara ett skott som hördes, trots att båda sköt.

Skotten avlossades samtidigt. Den ena polisen blev så förvirrad att han dubbelkollade sitt magasin.

Efter skotten hördes bara ljudet från gärningsmannens telefon. Metalmusik från ett av rektorn Djeno Mahics favoritband.

De yngre barnen har gjort en teckning som ny hänger på Djeno Mahics kontor. Foto: Thomas Johansson/TT

Ett stenkast från Kronans skola ligger fritidsgården. Det var den enda lokalen som var öppen för alla efter attacken och fungerade som ett kriscentrum.

Alla journalister som försökt komma in på fritidsgården har fått blankt nej. Ingen utomstående ska få påminna den som leker om våldet som skakade om hela samhället, förklarar föreståndaren David Cicek.

– Om ni vill prata om tiden efteråt, då ställer vi upp, säger han.

I bakgrunden hörs ljudet av biljardkulor som stöter mot varandra.

Nästan 80 barn mellan 12–17 år brukar komma hit varje dag.

– Det här har varit en fristad från sorgen. Här har barnen fått tänka på annat och vi försökt att vara den trygga platsen. Ungdomarna ville fort komma tillbaka till vardagen igen, säger fritidsledaren Marie Norström.

Att få springa efter en boll är också ett sätt att hantera sorg.

Det är onsdag kväll och Ung Fritid håller i en fotbollsträning. Personer i alla åldrar är välkomna, och ungdomar som annars driver omkring på stan får en plats att gå till.

– Att få springa efter en boll är också ett sätt att hantera sorg. Vi har försökt att anordna det som ungdomarna vill ha. Ni kan inte åka till månen har vi sagt, men nästan allt annat, skrattar David Cicek.

Fotbollsträningarna är alltid välbesökta och lockar Trollhättebor i olika åldrar. Foto: Anna Svanberg

Förra året gjorde eleverna på Kronans skola sitt näst högsta resultat någonsin, trots attacken. Det styrkebeskedet kom som en stor lättnad för både föräldrar och personal.

– Jag är så stolt över den bedriften, även om jag vill helst inte vill tänka på hur bra det hade varit om allt det här inte hänt, säger rektorn Djeno Mahic.

När det direkta hotet inte längre fanns ställdes han inför en annan utmaning. Hur skulle personalen och eleverna vilja gå i korridorerna igen? Och hur skulle skolan bli trygg? Vad säger man i klassrummet?

Dagen efter samlades personalen igen när skolan fortfarande var stängd.

– Jag skulle säga några ord. Men först fick jag fick inte fram någonting. Jag bara grät, säger Djeno Mahic.

Han fortsätter:

– Vi var i väldigt dåligt skick allihop, trötta och ledsna och traumatiserade. Men vi fann styrkan i att fokusera på eleverna. De skulle ju komma tillbaka efter höstlovet och vi ville ha en plan för det. Lärarna ska ha enorm en eloge.

När skolan öppnade så fanns en oro över att elever inte skulle dyka upp. Flera föräldrar ringde och frågade om det verkligen var säkert att släppa iväg barnen.

Det var bara ett fåtal som inte var på plats när skolan slog upp dörrarna igen.

På något sätt så var det en väldigt omhändertagande känsla i luften

– På något sätt så var det en väldigt omhändertagande känsla i luften. Och jag kan fortfarande ha den känslan i kroppen när jag möter personalen och eleverna i korridorerna. Jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt, säger Djeno Mahic.

En ny sorts värme?

– Ja, precis. Och vi förstår varandra. Vi har varit med om en sak som har förenat oss för resten av livet. Oavsett var man är om tio eller 20 år så kommer den 22 oktober göra så att vi alltid kommer ihåg varandra.

Ett stort rött papper hänger på väggen på hans kontor. De yngre barnen har ritat guldkronor och skrivit texten ”Vi älskar Kronan”. Sammanhållningen har gjort skolan till en bättre plats, tror Djeno Mahic.

Övervinner man sorgen och ilskan, eller lär man sig bara leva med den?

– Nu kan jag tillåta mig själv att tänka på det som hände, men sedan stänga av det. Jag tillåter mig att vara ledsen, men det tar inte över hela mig, men det är en del av mig. Det är skillnaden mellan att leva i traumat och leva med traumat.

Jag tillåter mig att vara ledsen, men det tar inte över hela mig

Händer det att du blir arg?

– Jag kan bli frustrerad. Det här har tagit så mycket liv, energi och tid. Vi har tre familjer som blivit av med sin pappa, sin son och sin bror. Det är så många som har påverkats. Hela Sverige har påverkats. Jag bli frustrerad över hur mycket liv som blivit bestulet av något så meningslöst.

Skolpersonalen Christina Thordson, Linda Forssén och rektorn Djeno Mahic. Foto: Anna Svanberg

Skolattacken i Trollhättan • Den 22 oktober 2015 tog sig 21-årige Anton Lundin Pettersson in på Kronans grundskola och mördade två personer. En tredje avled senare av sina skador. • Brottet rubricerades som ett rasistisk hatbrott. • Gärningsmannen sköts till döds av en två poliser, efter att gärningsmannen höjt svärdet mot gått emot dem. • Efter morden fick skolan en mer skyddad miljö där vakter vaktade ingången. I dag finns inte vakterna kvar men färre ingångar är öppna. • På lördag hedras offren med en minnesceremoni i Trollhättan som samtidigt blir en manifestation mot rasism.