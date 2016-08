Rektor nekades hjälp av stödtelefonen: "Var i chock"

Rektorn i en skola nära Stockholm fick en chock när hon såg en elevs Facebook-profil. Där stod att flickan inte tyckte man skulle fälla tårar för offren efter terrorattacken i Paris. Foto: AP

Hösten 2015 var svår för personalen på friskolegymnasiet i en närförort till Stockholm. I september hade sju flickor, före detta elever, anmält skolan till Diskrimineringsombudsmannen. De hävdade bland annat att skolsköterskan hade kommenterat deras huvuddukar, och att rektorn gjort grovt rasistiska uttalanden.

Med tanke på skolans säkerheten vill rektorn vara anonym.

– Anklagelserna var helt tagna ur luften, berättar hon.

Skolan friades också senare på alla punkter. Men under hösten växte rektorns oro. Den hatiska tonen i flickornas kommentarer till DO chockade henne. Hon klickade in på flickornas Facebook-profiler och fann bland annat en kommentar om att inte fälla några tårar över offren för terrorattacken i Paris. En annan flicka hade ett foto av en soldat med kalasjnikov som bakgrundsbild.

Vid samma tid, den 22 oktober, gick en ung man till attack med svärd mot elever och personal på en grundskola i Trollhättan. Motiven var högerextrema. Tre personer dog.

– Det var då jag började känna mig orolig för skolans säkerhet, säger rektorn.

Den nionde december ringde hon därför till regeringens stödtelefon om våldsbejakande extremism, där anhöriga och yrkespersoner kan få rådgivning.

Först möttes rektorn av en anonym röst som sade att ”det är många som ringer just nu”. Rektorn förvånades inte bara över telefonkön, men också över den käcka tonen i meddelandet. Upplysningen att ”många” ringde kändes oroväckande.

Efter sex minuter svarade ändå en kvinna. Rektorn förklarade situationen, men fick veta att kvinnan inte kunde svara på hennes frågor.

– Hon bad att få ringa tillbaka. Jag upplyste henne då om att hon inte kan se mitt telefonnummer eftersom man ringer anonymt till stödtelefonen. ”Javisst ja!” sa hon då.

Kvinnan gav rektorn rådet att ringa till kommunen, men meddelade sedan – efter att ha bläddrat bland några papper – att den person som var ansvarig för frågorna i Stockholm hade slutat. Något som inte stämde – vid den tidpunkten fanns ännu en samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm.

Rektorn fick slutligen rådet att ringa igen på fredag, fyra dagar senare, då en bättre informerad kollega skulle finnas på plats.

– Jag var helt i chock. Hon hade ingen aning om vad hon var satt att göra där, menar rektorn.

Hon mejlade samma dag Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och berättade om sin upplevelse hos stödtelefonen. Daniel Norlander, huvudsekreterare, svarade i ett mejl: ”Inte bra!”. Han tipsade om några namn att vända sig till: Ett par rektorer i Göteborg, en person på Skolverket och Stockholms samordnare.

Daniel Norlander säger till SvD att han tog upp rektorns kritik med Röda Korset. Han påpekar dock att stödtelefonen var ny vid tillfället och att det än idag rör sig om en pilotverksamhet.

Alla som svarar i telefonen kan inte heller förväntas ha kunskap om alla former av extremism, menar Daniel Norlander.

– Man måste ha respekt för att den som svarar inte alltid omedelbart kan ge svar på alla de frågor som ställs.

Vilken kompetens har stödtelefonens personal?

– Det får du fråga Röda Korset om, säger Daniel Norlander.

Röda Korset avböjer dock att svara på frågor.

På gymnasieskolan i Stockholm är läget lugnt idag, men förra höstens händelser har lämnat spår. Skolan har förbättrat säkerheten så att inga obehöriga kan ta sig in. Personalen har också blivit mer uppmärksam på signaler från elever om att något inte står rätt till. Flickorna som anmälde skolan hade redan under sin tid på skolan börjat dra sig undan, skolka och göra märkliga uttalanden.

– Vi skulle agera mycket kraftfullare om det hände idag. Det var så nya frågor då. Idag törs vi stå upp för vårt värdegrundsarbete. Vi är mycket tuffare och rakare, säger rektorn.