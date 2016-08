Rekordräddningen på Medelhavet ”inte oväntad”

De flyende var bara 20 kilometer utanför Libyens kust och staden Sabratha när de plockades upp. Foto: Emilio Morenatti/AP

GENÈVE Måndagen blev en prövningens dag för italienska kustbevakningen. Aldrig tidigare har så många flyktingar och migranter räddats ur Medelhavet under en enda dag. Ledningscentralen koordinerade inte mindre än 40 räddningsoperationer som fiskade upp tusentals ur vattnet och havererade båtar utanför Libyen. Europeiska gränskontrollmyndigheten Frontex och organisationen Läkare utan Gränser hjälpte till med insatsen.

De flyende var bara 20 kilometer utanför Libyens kust och staden Sabratha när de plockades upp. Flertalet var från Eritrea och Somalia, och många hade barn och nyfödda i famnarna. Fem dagar gamla tvillingar fanns bland de räddade. Flyktingarnas rangliga och sjöodugliga båtar hade inte ens tillräckligt med bränsle för att nå räddningsbåtarna.

Detta är en typisk situation i Europas flyktingtragedi, menar Adrian Edwards vid UNHCR. Hänsynslösa smugglare i laglösa Libyen pressar in så många flyende de kan i båtar med för lite bränsle. Antingen kepsejsar båtarna eller så blir de drivande utan bränsle till sjöss – i båda fallen måste kustbevakare rädda de nödställda.

En sak är säker; människor kommer att fortsätta att fly och Europa måste hitta sätt att ge skydd till dem som behöver.

Räddningarna används också som argument för att fylla båtarna med betalande flyende; ”kustbevakningen plockar upp er”. Ofta förses dessutom de flyende med nödnummer till kustbevakningen i Italien. I vissa kretsar kritiseras räddningsoperationerna och kustbevakningens insatser. De anses vara en sorts ”pull factor” som lockar snarare än avskräcker de flyende att ge sig ut på havet. Hjälporganisationer som UNHCR och Internationella migrationsorganisationen IOM tillbakavisar det resonemanget, och menar att människor flyr av desperation.

Varför denna svallvåg med flyende nu? Under sommaren har visserligen flera tusen migranter och flyktingar kommit till Italien varje vecka men inte så här många på en enda gång. Ett skäl är att den europeiska flyktingrushen från Libyen nu är i full sving. Minst 275 000 migranter och flyktingar väntar på Libyens kust enligt IOM, och slutet av augusti och september är den illegala flykttrafiken som mest intensiv.

Den senaste veckan har havet dessutom legat spegelblankt och stilla och är varmare än under försommaren. Framåt oktober väntar höststormarna och busvädret, och då blir det farligare att ge sig ut på denna del av Medelhavet. Detta vet också människosmugglarna som just nu jublar under samvetslös högsäsong.

– Tisdagens räddningsinsats var ovanligt stor och dramatisk men inte oväntad. Det gynnsamma vädret får många som väntat länge i de libyska lägren att ge sig iväg. Men det är en livsfarlig resa och rysk roulette att åka ut i dessa båtar, säger Adrian Edwards.

Ett annat skäl är kaoset och laglösheten i det kollapsande Libyen. Levnadsförhållandena under väntan att kliva på en båt är outhärdliga för många som redan gått igenom helveten under flykt genom Sahara. Rapporter haglar om misshandel, sexutnyttjande och rent slaveri i överfyllda läger längs Libyens kust. I en rapport från Human Rights Watch vittnar överlevande från lägren om piskning, elchocker, grov misshandel och flyende som hängs upp och ner i träd.

För många blir denna misär en ”push factor” som driver dem att fly ut på det farliga havet snarare än stanna och dö i lägren. Bråk och dödande mellan rivaliserande smuggelligor har ökat faran på libysk mark. Som om detta inte vore illa nog hotas många som ändrar sig i sista stund. Vägrar de gå ombord när de ser att båten är överfylld tvingas de vidare med en smugglarpistol i ryggen.

Hittills i år har närmare 106 000 migranter och flyktingar kommit från Libyen till Italien. Nästan 3 000 har drunknat på vägen – en ökning med 50 procent jämfört med samma period förra året. Totalt har 284 000 flyende kommit till Europa hittills i år genom olika transitrutter från Afrika, Asien och Mellanöstern. Det är en minskning jämfört med förra året då över en miljon kom till Europa vilket orsakade en humanitär och politisk och kris utan motstycke.

Efter ett avtal mellan Turkiet och EU i mars om att flyende sänds tillbaka till Turkiet sinade flyktingströmmen dramatiskt. Men nu ökar den plötsligt igen, och oron stiger för att Turkiet-avtalet är i farozonen. På tisdagen kom mer än 460 migranter och flyktingar till främst Lesbos och Kos i Egeiska Havet, vilket är det högsta antalet på flera veckor. Trenden är oroväckande, enligt FNs flyktingkommissariat.

Fram till 23 augusti hade 2307 flyende kommit till de grekiska öarna jämfört med 1920 under hela juli månad. Men det är fortfarande rännilar jämfört med förra sommaren då tusentals flyktingar kom över Egeiska havet varje natt.

– Vi bevakar noga via sociala medier vad som händer på flyktvägen via Turkiet till Grekland. Än så länge är siffrorna låga, men vi måste vara uppmärksamma. En sak är säker; människor kommer att fortsätta att fly och Europa måste hitta sätt att ge skydd till dem som behöver, säger Adrian Edwards.