Rekordmånga beslut i asylärenden

Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik tycker att det är glädjande att så pass många asylsökande har kunnat få besked, sedan myndigheten fått ökade resurser.

"Men fortfarande väntar fler än 70 000 asylsökande på beslut. Vår målsättning är att de som nu väntat länge ska ha fått sina beslut senast under sommaren 2017", säger han, enligt ett pressmeddelande.

Orsaken till den kraftiga ökningen av antalet beslut var det stora antalet asylsökande, 163 000 personer, som under 2015 kom till Sverige.

Flyktingströmmen ebbade ut under fjolåret – under helåret 2016 sökte knappt 29 000 asyl i Sverige, vilket är den lägsta siffran sedan 2009. Den tydliga ökningen av antalet asylsökande under hösten som synts tidigare år uteblev.

En av orsakerna till minskningen är de svenska lagändringar som försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd, enligt Migrationsverket.

"Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen", skriver myndigheten.

Det stora antalet asylärenden har inneburit längre handläggningstider när det gäller andra tillståndsärenden, såsom ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning eller arbete.