Rekordalbum läcks tack vare Trump

Delar av hiphopgruppen Wu-Tang Clans rekorddyra album "Once upon a time in Shaolin", som bara pressades i ett exemplar och såldes på auktion, har läckt ut på internet.

Det var den amerikanske affärsmannen Martin Shkreli, tidigare vd för det omstridda läkemedelsföretaget Turing Pharmaceuticals, som betalade motsvarande 17 miljoner kronor för att vinna auktionen i fjol. Shkreli lovade nyligen att dela med sig av skivan om Trump skulle vinna valet, och han har hållit sitt löfte, skriver Pitchfork.

I ett antal videoklipp som har lagts upp på nätet syns (och hörs) Martin Shkreli sitta och lyssna på den exklusiva skivan.

Shkreli, som medger att han inte väntade sig det slutgiltiga valresultatet, säger att han måste förhandla med Wu-Tang Clan för att kunna dela med sig av musiken på annat vis.