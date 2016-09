”Reklam för alkohol är redan reglerad”

REPLIK | SOCIALA MEDIER

Systembolagets dotterbolag IQ uppger att alkoholreklam på sociala medier måste regleras eftersom barn och unga påverkas av ökad alkoholreklam.

Till att börja med är sociala medier redan idag reglerade på samma sätt som övriga medier. Det är heller inte tillåtet att särskilt rikta reklamen till personer under 25 år. Branschföreningarna kräver sedan lång tid tillbaka att 70 procent av mottagarna av en viss reklam ska vara över 25 år. Numera ställer svenska myndigheter samma krav. Man ska också komma ihåg att de budskap man får på sociala medier huvudsakligen kommer från personer/konton som man valt att följa.

Det är riktigt att investeringarna i alkoholreklam under perioden 2003 till 2014 ökat från cirka 80 miljoner kronor till 1,4 miljarder. Vad IQ avstår från att nämna är att totalkonsumtionen under samma tidsperiod sjunkit. Forskningssiffror visar motsvarande utveckling i USA. En nyligen publicerad rapport, koordinerad av WHO Euro, visar att ölkonsumtionen hos svenska 15-åringar under perioden 2008 till 2016 minskat med 50 procent. IQ nämner inte heller den 25-årsgräns som finns på till exempel Facebook (profiler under 25 år kommer inte in på vissa sidor).

I realiteten är det alltså så att medan reklaminvesteringarna går upp så går totalkonsumtionen, även hos unga, ner. IQ:s karta rimmar således ovanligt illa med verkligheten. Det beror sannolikt på att den som ritat IQ:s karta gjort det av ideologiska skäl där syftet inte är att visa verkligheten utan istället vill man skrämma fram en önskad förändring av lagen. Man glömmer att en reglering av alkoholreklamen ska vara proportionerlig och att det vid den bedömningen krävs fakta och inte önsketänkande. Ett statligt finansierat bolag borde hålla sig för god för denna typ av oseriös argumentation.

Den reglering som gäller för alkoholreklam i sociala medier har funnits sedan 1978 och fungerar bra. Antalet ingripanden från tillsynsmyndigheten Konsumentverket eller alkoholbranschens egen granskningsman är ett starkt tecken på det. Det saknas behov av ytterligare detaljregleringar. Den statliga utredningen som presenterades 2013 drog också mycket riktigt denna slutsats. Kraften ska istället läggas på att nuvarande regler efterlevs.

Mattias Grundström

jurist, Alkoholleverantörernas granskningsman

Mattias Grundström Foto: Privat

Alkoholgranskningsmannen Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, är alkoholbranschens självreglering som bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. Om ett företag bryter mot de lagar och etiska regler som finns för reklam för alkohol- och lättdrycker, har AGM rätt att ingripa och begära att marknadsföringen upphör. Motsvarande system finns för andra branscher och i andra länder. AGM är alltså inte en statlig myndighet och dennes utlåtanden utgör god affärssed på området.