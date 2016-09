Regissören Whit Stillman ökar takten

– Det tar tid att göra film. Men jag håller på att speeda upp takten nu, säger han när TT möter honom på en slamrig bar under filmfestivalen i Cannes.

Orsaken till detta möte är hans film "Love & friendship", baserad på kortromanen "Lady Susan", som Jane Austen publicerade 1794. Det är berättelsen om en änka som reser till sina svärföräldrars hem för att försöka hitta en make till sin tonårsdotter – och även till sig själv.

Det är två personer som i den litterära förlagan är tämligen otrevliga, men Stillman har medvetet gjort dem mer sympatiska.

– Jag ville att filmen skulle vara lätt och optimistisk. Har du sett "Rivierans guldgossar"? Jag ville få fram lite av den stämningen, de är skurkar men ändå sympatiska.

Huvudrollen spelas av Kate Beckinsale, som Stillman jobbade med när han 1998 gjorde "Last days of disco".

– Redan då hade jag börjat fundera på att filmatisera "Lady Susan", och jag tänkte på Kate, men då var hon för ung. Nu är hon i rätt ålder och hon har dessutom en egen dotter som har ungefär samma ålder som dottern i filmen. Kate är drygt 40, men hon passar in på Jane Austens beskrivning av en vacker 35-åring som ser yngre ut.

Stillman är inte speciellt förtjust i tidigare Austen-filmatiseringar utom Ang Lees "Förnuft och känsla" och den filmatisering av "Stolthet och fördom" som gjorde Colin Firth till stjärna.

– Den där senaste, den med zombier, den vill jag inte ens se.

Den nu 64-årige Stillman debuterade 1990 med den prisbelönade och Oscarsnominerade "Metropolitan". Sedan dess har han gjort "Barcelona", "Last days of disco", "Damsels in distress" och nu "Love & friendship". Han har också regisserat ett avsnitt av "Uppdrag: Mord" samt v-serien "The Cosmopolitans" pilotavsnitt.

Mellan 1998 och 2011 sysslade han med annat – som att bo i Paris. Eftersom det bara har gått tre år sedan "Damsels in Distress" skojar Stillman om att han börjat öka produktionstakten och kanske kan alla positiva omdömen kring "Love & friendship" trigga honom ytterligare.

– Ja, det är fantastiskt. Jag läser recensionerna och tänker det är inte möjligt att det kan fortsätta så här.