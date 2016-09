Socialism och finansiell teori - en toxisk mix Foto: Simon Paulin / Svenska Dagbladet

Uppgiften att Reepaluutredingen avser att föreslå en avkastningsreglering har föranlett starka reaktioner från det svenska näringslivet och dess organisationer.

Antonia Ax:son Johnson sade till Dagens Industri i torsdags att: ”Det som nu föreslås saknar motstycke. Det finns vad jag vet ingen regering i en västerländsk marknadsekonomi som någonsin föreslagit att man ska ge sig på en hel bransch på det här sättet.”

Det framkommer nu också uppgifter om att utredningen präglas av starka slitningar mellan ordföranden Imar Reepalu och de företag som tillhör referensgruppen.

I grunden är det inte så konstigt.

Reepalu har fått i uppdrag att föreslå hur man inför en drakonisk reglering, utan att det ska påverka positiva värden som valfrihet och innovation. Det är en omöjlig uppgift.

När nu de tekniska lösningar som utredningen överväger börjar att läcka framträder en bild av ett sorts - av finansiell teori och socialistisk ideologi - skapat teknokratiskt Frankensteins monster.

I en debattartikel i Dagens Industri igår förklarade Joachim Landström, lektor vid Uppsala universitet och författare till två rapporter till utredningen, bland annat hur man kommit fram till att 8 procent är ett rimligt genomsnittligt avkastningskrav för välfärdssektorn.

Landström verkar förvisso vara något tagen över uppståndelsen och understryker att han bara är leverantör av underlag.

Men om Reepalu och Stefan Löfven låter vänsterpartiet diktera villkoren för den svenska välfärdssektorn är det sannolikt den här vägen man kommer att gå.

Landström inleder med att han i valet mellan en utdelningsbegränsning som har potentiell ”skadlig inverkan på samhällsekonomin” och en vinstbegränsning föredrar det senare.

Till Landströms försvar ska sägas att han inte verkar ha fått frågan om det hela överhuvudtaget är en bra idé.

Man kan säga att han tar ställning till om det är bäst att köra över stupet i en bil med eller utan fjädring. Landström föredrar fjädring.

Det finns många redovisnings- och realekonomiska konsekvenser för de företag som drabbas av detta. Dessa kommer rimligen utredas och redovisas av andra experter i finansiell teori och redovisning. Det blir rimligen en del märkliga konsekvenser för kapitalstrukturer och balansräkningar.

För egen del nöjer jag mig med att konstatera att utredningen – med sin sköna förening av socialistisk ideologi och finansiell teori – helt har fjärmat sig från den företagandets vardag som man i slutändan avser att reglera.

Jag hade i veckan förmånen att samtala med en tidigare koncernchef i ett stort svenskt globalt företag (inte i den aktuella sektorn).

Vi pratade bland annat om nollräntepolitiken. Utöver en allmän uppfattning om att det var fel att pengar ska vara ”gratis” så poängterade direktören att det ensidiga politiska fokuset på räntan leder fel.

Dels för att gratis pengar inte skapar långsiktig konkurrenskraft. Men framförallt för att det visar att man inte förstår hur företagande fungerar och agerar.

Man tror att om pengar bara är tillräckligt billiga så kommer företag att investera i princip i vad som helst.

Men det är inte så investeringsbeslut fattas.

Inte för att man huvudlöst kastar sig in i investeringar oavsett vad kalkyler säger eller för att priset på pengar inte spelar någon roll, utan för att företagande till betydande del drivs utanför den finansiella teorins modeller.

Ett annat stort svenskt företags chef på en stor marknad berättade ungefär samma sak när jag träffade honom i somras.

Investeringsbeslut förbereds och kalkyleras naturligtvis minutiöst. Men den beräknade ”WACCen” kommer inte att avgöra om man verkligen tror på investeringen. Och eftersom allt handlar om framtiden så är det inte kalkylen som ensam bestämmer.

Och varje kalkyl är i sin tur naturligtvis beroende på vilka siffror man knackar in i den.

Landström utgår som sagt från den vägda genomsnittliga kostnaden för kapital (WACC).

Men det är ett genomsnittligt avkastningskrav. Och det är en prediktion vid investeringsbeslut.

Hur företag väljer att investera må i teorin styras av förväntad WACC, men i praktiken är det en komplex uppsättning faktorer som avgör. Tror vi på marknaden? Verkar det här vettigt? Vad gör andra? Vad gör andra inte?

Det är seriösa beslut som förhoppningsvis fattas utifrån bästa tänkbara underlag. Men företag är inte automater. De består av människor. Och människor agerar inte ”genomsnittligt”.

Det som också är slående när man läser Landström är hur varje reglering skapar behov av ytterligare regleringar eller kompensationer.

Inte minst då samhället har ett intresse av investeringar med hög avkastning/WACC.

Landström skriver: ”Företagande handlar dessutom mycket om att genomföra värdeskapande investeringar. Alltså att genom innovation nå en högre avkastning än WACC. En vinstbegränsning är ett ingrepp i företagandet och riskerar därför att hämma företagens innovation och riskerar därmed att drabba svensk tillväxt, men även brukarna. Jag föreslog därför att modellen även behöver ett tillägg för värdeskapande investeringar.”

Detta blir absurt. Man vill förbjuda för hög avkastning, men samtidigt understödja investeringar för innovation och därmed hög avkastning.

Reepaluutredningen försvinner i ett moln av piskor och morötter.

Landström har naturligtvis rätt. Begränsningen riskerar att hämma innovation eftersom det explicit riktar sig mot värdeskapande som överstiger WACC.

Varje investering med förväntad avkastning – enligt egen tro och värderingar – över WACC innebär en exponering mot den reglering som utredningen överväger.

Landström har dock inte fått i uppdrag att utreda hur en kompensatorisk reglering skulle kunna se ut.

”Till den andra rapporten ombads av jag Välfärdsutredningen att utreda vad WACC:en kan tänkas vara samt uppskatta effekterna av att sätta kapitalersättningsnivån till densamma som WACC:en. Jag har inte fått i uppdrag att inge underlag på hur stora tilläggen kan tänkas vara för att kompensera för andra saker som till exempel den konservativa redovisningen eller för att stödja innovativt beteende hos företagen.”

Det är inte piska och morot. Det är broms och gas. Staten ska sitta i företagens förarsäte, med foten på alla pedaler samtidigt ryckandes i växelspaken.

Landström fortsätter:

”Vinstbegränsning är ett stort ingrepp i fritt företagande och riskerar minska intresset för nyföretagande inom regleringsområdet. Jag har därför muntligt föreslagit en buffertmodell för att stödja nyföretagande.”

Efter att ha gjort ”ett stort ingrep i fritt företagande” som ”riskerar minska intresset för nyföretagande” ska alltså berörda företag ställa hoppet till en muntligt föreslagen buffertmodell för nyföretagande.

Landström skriver:

”En sådan buffert kan ansamla övervinster som därmed kan kvittas mot framtida undervinster. Jag tänker mig detta system som något liknande periodiseringsfonder. Att kunna buffra undervinster och övervinster borde kunna samordnas i en reglering.”

I den finansiella teorins perfekta värld förs det generöst in ett element av företagandets osäkerhet. Staten ska storsint låta ”övervinster” tillfalla företag, under förutsättning att bolaget går sämre under några år.

Ett företag som har stora ”övervinster” fonderade får därmed ännu starkare incitament att avstå från innovativa investeringar.

Denna regleringsmoras riskerar att långsamt kväva entreprenörskap och innovation på ett område där behovet är som störst.

Istället för att lägga allt krut på att förbättra och utveckla verksamheten kommer företag och entreprenörer vara upptagna med att hitta juridiska och redovisningstekniska lösningar för att hantera riskerna för ackumulerade övervinster.

Inget ont om advokat- och revisionsfirmor, men den bestående stimulans detta ger det svenska näringslivet kommer att handla om att advokater och revisorer får mer jobb.

Samtidigt som en stor del av svensk tjänstesektor undandras investeringar, innovation och entreprenörskap.

I en klinisk teknokratisk värld där man på politisk väg bestämmer vad företag ska göra, hur de ska göra det och med vilket resultat de ska göra det kommer företagandet att dö.

Det är en värld där det kanske fortfarande finns företag, men inget företagande. En värld utan entreprenörer. Utan drivkraften att verkligen omforma vård, skola och omsorg.

Mixen av socialism och finansiell teori är toxisk.

Landströms artikel är en utmärkt och pedagogisk illustration till varför Reepalus utredning bör gå direkt i papperskorgen.