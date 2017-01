Reaktioner: "Världen blir lite mindre liberal"

Den konservativa debattören och juristen Ann Coulter har länge stöttat Donald Trump. På twitter gör hon sig lustig över demokraterna och skriver: ”Nästan 70 demokrater skippar Trumps installation. Trump: USA först! Demokraterna: Det demokratiska partiet först! Och så undrar de varför de förlorade”.

Almost 70 Dems skipping Trump’s inauguration. Trump: America First! Democrats Democratic Party First! And they wonder why they lost.